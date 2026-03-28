Ковачевић: Српска нема сазнања о посјети Венса, али би била почаствована

28.03.2026
Република Српска тренутно нема сазнања о посјети америчког потпредсједника Џеј Ди Венса, али би у случају такве посјете сасвим сигурно били почаствовани и одличан домаћин, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је на Иксу објавио да потпредсједник САД Џеј Ди Венс, као и предсједник САД Доналд Трамп за Републику Српску представљају пријатеље и савезнике.
"Зато смо их отворено и без икаквих калкулација и подржали", истакао је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Република Српска тренутно нема сазнања о посјети америчког потпредсједника Џеј Ди Венса, али би у случају такве посјете сасвим сигурно били почаствовани и одличан домаћин.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) March 28, 2026
За Републику Српску потпредсједник САД Џеј Ди Венс, као и предсједник САД Доналд Трамп, представљају…
