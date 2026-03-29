Вулић: СДП "бригу за имовину" показао прекњижавајући на себе некретнине Савеза комуниста

Аутор: АТВ
29.03.2026
13:03
Коментари: 0
СДП је "бригу за имовину" најбоље показао кад је некретнине Савеза комуниста прекњижио на себе и онда их уредно издавао, сматра предсједавајућа Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
"Питање имовине је ријешено Женевским и Њујоршким принципима и Анексом два Дејтонског мировног споразума", изјавила је Вулићева Срни реагујући на данашње усаглашавање ставова СДА и СДП-а БиХ када је ријеч о имовини.
Федерални медији јавили су да су СДА и СДП БиХ усагласили ставове о питању имовине и поручили да је њен власник искључиво БиХ и да су сва другачија рјешења неприхватљива.
