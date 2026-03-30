Додик: Узалудан посао доконих људи, државна имовина не постоји

Државна имовина не постоји и у Уставу БиХ нема ни слова о том питању, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Јуче су СДА и СДП усвојили заједничку изјаву о непостојећој државној имовини. Узалудан посао доконих људи. Државна имовина не постоји. Да ли можете једном прихватити ту чињеницу. У Уставу БиХ нема ни слова о том питању - написао је Додик друштвеној мрежи Икс.
Додик је упитао како замишљају да се непостојеће питање рјешава по непостојећим одредбама Устава у складу с Уставом?
- Али, о логици у БиХ џаба је трошити ријечи. И Андрић је рекао: "Када уђете у БиХ, логика престаје" - навео је Додик.
Он је истакао да су СДА и СДП само, по ко зна који пут, изговорили жељу Бошњака да овладају свиме, али да ће "жеља остати само пуста жеља".
Додик је подсјетио да је БиХ државна заједница два ентитета и три конститутивна народа.
- Када прочитају Устав, схватиће коме шта припада, а о чему се договарамо. Тема имовине никада неће бити стављена на сто, јер просто не може се разговарати о нечему што не постоји - поручио је Додик.
