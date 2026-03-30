Дачић се захвалио руководству Српске: Били уз мене у најтежим тренуцима

Аутор:

АТВ
30.03.2026 13:35

Дачић и Додик
Фото: Screenshot / X

Предсједник Социјалистичке партије Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић поново се захвалио људима који су бринули и молили се за његово здравље док је у Клиничком центру Србије боловао од обостране упале плућа.

"Као што сам најавио, покушаћу да се још једном захвалим свима који су се молили и бринули о мом здрављу, било да су контактирали са мном или мојом породицом, са мојом партијом или пријатељима. Неке ћу сигурно изоставити или за неке не знам, зато се још једном захваљујем свима који су били уз мене у најтежим тренуцима. Данас ћу се посебно захвалити политичарима из Републике Српске и Црне Горе: Милораду Додику, Жељки Цвијановић, Синиши Карану, Петру Ђокићу посебно који је и лично долазио у Београд, колеги Жељку Будимиру, директору полиције Синиши Кострешевићу, Дарку Бањцу, Горану Селаку, а из Црне Горе, Андрији Мандићу, Јакову Милатовићу, Милану Кнежевићу, колеги Данилу Шарановићу, Владимиру Јоковићу, Небојши Медојевићу, Марку Милачићу, и многима другима. Нека вам се свима добрим врати", поручио је министар Ивица Дачић на свом Инстаграм профилу.

Ивица Дачић примљен је у болницу 25. фебруара са тешком обостраном упалом плућа и исте вечери је интубиран и прикључен на апарате за дисање. Са респиратора је скинут 2. марта, а 10. марта је отпуштен из болнице на кућно лијечење, пише Танјуг.

Тагови :

Ивица Дачић

Милорад Додик

Ивица Дачић упала плућа

Синиша Каран

Жељка Цвијановић

