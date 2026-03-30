Прве ријечи Кемиша о здравственом стању Зорице Брунцлик

АТВ
30.03.2026 13:21

Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

У суботу, 28. марта, емитована је нова епизода музичког такмичења "Пинкове звезде", а публику је у старту дочекало неочекивано изненађење у жирију.

На мјесту гдје публика иначе виђа Зорицу Брунцлик, овога пута сједио је њен супруг, хармоникаш Мирољуб Аранђеловић Кемиш, који је одмах проговорио о њеном здравственом стању.

Након што га је водитељка Бојана Лазић најавила, Кемиш није крио емоције, али је брзо умирио све оне који су претходних недјеља бринули због пјевачициног одсуства.

- Добро вече, Бојана. Ево мене поред вас поново. Фантастично сам. Зорица је добро, јесте - рекао је он, а затим послао емотивну поруку:

- Волимо те! Она нас прати на стримингу.

Иако није била физички присутна у студију, Зорица Брунцлик активно прати дешавања у такмичењу.

Како је Кемиш открио, пјевачица ништа не препушта случају и свом супругу је унапријед дала јасне смјернице како да оцјењује кандидате.

На питање Бојане Лазић да ли му је Зорица дала савјете прије емисије, Кемиш је био искрен:

- Па јесте, нормално, то су њени кандидати.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

