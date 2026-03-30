Фарбање јаја свиленим краватама: Украшавање никад лакше, а резултат је магичан

Ако желите да ваша васкршња јаја изгледају као сликарско платно, онда је довољно да имате старе свилене кравате.

Потребно вам је мало труда и само пола сата да добијете невјероватно украсна јаја.

Састојци:

бијела јаја

свилена кравата

сирће

марамице

Припрема:

Исијеците кравату и узмите само свилени део.

Исијеците квадрате тако да можете да умотате јаје. Морате да користите само свилене кравате како би се шара лијепо осликала.

Јаја умотајте у свилену кравату и вежите гумицом или концем. Затим умотајте у марамицу и поново чврсто вежите.

Ставите јаја у шерпу и прелијте водом, па сипајте кашику сирћета.

Кувајте док не буду готова, па пребаците у цједиљку и сачекајте да се осуше.

Скините марамицу и кравату са јаја, преноси Информер.