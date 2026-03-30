Фарбање јаја свиленим краватама: Украшавање никад лакше, а резултат је магичан

Прелијепа васкршња јаја можете добити необичном техником, уз помоћ дијелова старих свилених кравата.
Ако желите да ваша васкршња јаја изгледају као сликарско платно, онда је довољно да имате старе свилене кравате.
Потребно вам је мало труда и само пола сата да добијете невјероватно украсна јаја.
Исијеците кравату и узмите само свилени део.
Исијеците квадрате тако да можете да умотате јаје. Морате да користите само свилене кравате како би се шара лијепо осликала.
Јаја умотајте у свилену кравату и вежите гумицом или концем. Затим умотајте у марамицу и поново чврсто вежите.
Ставите јаја у шерпу и прелијте водом, па сипајте кашику сирћета.
Кувајте док не буду готова, па пребаците у цједиљку и сачекајте да се осуше.
Скините марамицу и кравату са јаја, преноси Информер.
