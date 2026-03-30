Logo
Large banner

Теписи су главни извор алергена у дому: Ево колико често их треба прати

Аутор:

АТВ
30.03.2026 11:26

Коментари:

0
Фото: Pexels/Ksenia Chernaya

Многи вјерују да се буђ најчешће појављује на зидовима, око прозора или у купатилу. Међутим, један од највећих "сакупљача" влаге, прљавштине и алергена налази се стално под вашим ногама – и већина људи га готово никада не пере. Управо ту почиње прича о кућном предмету који сви имамо, а ријетко га доживљавамо као могући здравствени проблем.

Ријеч је о теписима и простиркама – предметима који упијају влагу и задржавају нечистоће, али су често на дну листе када је у питању чишћење. Истраживање које је спровео произвођач тепиха и простирки показало је да чак 62 одсто људи не пере простирке бар једном мјесечно, иако је то минимум који се препоручује како би се спријечило задржавање влаге и развој буђи.

Подаци су још забрињавајући: трећина испитаника пере простирке тек на сваких пет мјесеци, док свака десета особа то ради само једном годишње или рјеђе. У пракси то значи да у многим домовима теписи нису опрани мјесецима.

Проблем је израженији током хладнијег дијела године. Грејна сезона, затворени прозори, лоше провјетравање, мокра обућа и прљавштина коју уносимо споља стварају идеалне услове за развој буђи. Стручњаци упозоравају да људи буђ најчешће повезују само са видљивим мрљама, иако се она често крије тамо гдје је не видимо.

Како смањити ризик од буђи у теписима и простиркама

  • Протресите простирке прије усисавања, бар једном недјељно, по могућности напољу
  • Редовно усисавајте, нарочито ходнике и улазни дио
  • Перите простирке једном мјесечно на температури од 40 степени или више
  • Добро их осушите, јер влага погодује развоју буђи

Теписи и простирке свакодневно су изложени гажењу и влази. Њихова основна функција је задржавање прљавштине и лако може постати проблем за квалитет ваздуха у дому.

Ако се не чисте редовно, у њима се накупљају споре буђи, бактерије и алергени, који могу иритирати дисајне путеве и погоршати алергије и астму, пише Еxпресс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

алергија

tepih

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner