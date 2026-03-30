Теписи су главни извор алергена у дому: Ево колико често их треба прати

Многи вјерују да се буђ најчешће појављује на зидовима, око прозора или у купатилу. Међутим, један од највећих "сакупљача" влаге, прљавштине и алергена налази се стално под вашим ногама – и већина људи га готово никада не пере. Управо ту почиње прича о кућном предмету који сви имамо, а ријетко га доживљавамо као могући здравствени проблем.
Ријеч је о теписима и простиркама – предметима који упијају влагу и задржавају нечистоће, али су често на дну листе када је у питању чишћење. Истраживање које је спровео произвођач тепиха и простирки показало је да чак 62 одсто људи не пере простирке бар једном мјесечно, иако је то минимум који се препоручује како би се спријечило задржавање влаге и развој буђи.
Бања Лука
Огласило се Министарство о дојавама о бомбама у школама у Бањалуци
Подаци су још забрињавајући: трећина испитаника пере простирке тек на сваких пет мјесеци, док свака десета особа то ради само једном годишње или рјеђе. У пракси то значи да у многим домовима теписи нису опрани мјесецима.
Проблем је израженији током хладнијег дијела године. Грејна сезона, затворени прозори, лоше провјетравање, мокра обућа и прљавштина коју уносимо споља стварају идеалне услове за развој буђи. Стручњаци упозоравају да људи буђ најчешће повезују само са видљивим мрљама, иако се она често крије тамо гдје је не видимо.
Сцена
Погинуо мушкарац који је уходио познату пјевачицу - прегазио га воз
Теписи и простирке свакодневно су изложени гажењу и влази. Њихова основна функција је задржавање прљавштине и лако може постати проблем за квалитет ваздуха у дому.
Економија
Стижу лоше вијести за кориснике кредита
Ако се не чисте редовно, у њима се накупљају споре буђи, бактерије и алергени, који могу иритирати дисајне путеве и погоршати алергије и астму, пише Еxпресс.
