У стравичним поплавама страдале најмање 22 особе, многе зграде урушене

Аутор:АТВ
Коментари:0
Обилне кише у Авганистану, које су изазвале јаке поплаве и урушавање зграда, проузроковале су смрт најмање 22 људи, док је 32 повријеђено у Авганистану, саопштено је из Националне управе за управљање катастрофама /НДМА/.
"Укупно 22 лица су погинула, 32 повријеђена, а 241 кућа је оштећена у поплавама и другим инцидентима проузрокованим временским условима у 13 авганистанских покрајина током протекла два дана", рекао је неименовани званичник НДМА.
Он је навео да је већина смртних случајева пријављена из централних и источних покрајина, гдје су пљускови изазвали бујичне поплаве и урушавање кућа у руралним и планинским подручјима.
Званичник НДМА додао је да је ситуација изразито нестабилна у погођеним дијеловима земље због најављеног наставка олујних падавина и опасности од нових поплава, као и немогућности санирања већ нанесене штете.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
09
16
08
16
07
16
03
Тренутно на програму