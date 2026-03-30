У стравичним поплавама страдале најмање 22 особе, многе зграде урушене

30.03.2026 11:15

Обилне кише у Авганистану, које су изазвале јаке поплаве и урушавање зграда, проузроковале су смрт најмање 22 људи, док је 32 повријеђено у Авганистану, саопштено је из Националне управе за управљање катастрофама /НДМА/.

"Укупно 22 лица су погинула, 32 повријеђена, а 241 кућа је оштећена у поплавама и другим инцидентима проузрокованим временским условима у 13 авганистанских покрајина током протекла два дана", рекао је неименовани званичник НДМА.

Фарбање косе, коса

Стил

Нови тренд у 2026. години: Фризура због које ћете изгледати млађе

Он је навео да је већина смртних случајева пријављена из централних и источних покрајина, гдје су пљускови изазвали бујичне поплаве и урушавање кућа у руралним и планинским подручјима.

Званичник НДМА додао је да је ситуација изразито нестабилна у погођеним дијеловима земље због најављеног наставка олујних падавина и опасности од нових поплава, као и немогућности санирања већ нанесене штете.

