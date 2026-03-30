Нови тренд у 2026. години: Фризура због које ћете изгледати млађе

У свијету фарбања косе, гдје се трендови стално мијењају, контурисање, тј. нијансирање косе заузело је посебно мјесто.
Ријеч је о техници која не доминира цијелом фризуром већ дискретно наглашава оно најважније - лице.
Управо зато многи је описују као бјути трик који дјелује скоро неприметно, али даје феноменалан ефекат.
Контурисање косе може да се опише као врло лагана, прецизна верзија балајажа. За разлику од њега, који се наноси дуж цијеле косе, овде се боја фокусира искључиво на праменове око лица. Циљ је да се "унесе свјетлост у лице" суптилним посвијетљивањем косе. Добро постављена боја на том месту омекшава црте лица и одмах ствара свежији, млађи и одморнији утисак - без губитка природности. Управо та ненаметљивост је разлог зашто је контурисање косе идеалан избор за оне који желе промјену, али нису спремни на радикалну трансформацију или захтевно одржавање. Иако резултат може дјеловати скоро непримјетно на први поглед, резултат је изразито ласкав.
Једна од највећих предности оваквог фарбања косе јесте то што се једноставно одржава. Будући да се ради о меканом, бленданом посвјетљивању, коса нема оштрих прелаза и израженог израстка.
Одржавање се препоручује на свака три мјесеца, а многи без проблема могу да причекају и шест до осам мјесеци. Управо због тога контурисање косе често бирају жене које желе софистициран изглед, али без честих одлазака у салон.
Кад је ријеч о фризурама, контурисање најбоље долази до изражаја на степенасто ошишаној коси. Што је слојевитије ошишана, то је игра свијетла видљивија и ефектнија. Мекани слојеви омогућавају да се праменови природно покрећу и рефлектују свјетлост, стварајући утисак сјаја и дубине. Средње дуга до дуга коса, као и благо таласасте текстуре, идеална су подлога за ову технику. С друге стране, врло тупи и строги резови, попут класичног равног боба, не остављају довољно простора за игру свјетла, због чега контурисање на њима дјелује мање изражено.
Кључна ријеч за овај поступак јесте суптилност. Контурисање косе није замишљено као контрастна техника, већ као скоро невидљива надоградња природне боје. Важно је не ићи предалеко с посвијетљивањем, посебно код првог фарбања. Уместо врло свијетлих или платинастих праменова, препоручују се нијансе блиске природној боји косе. Тако се постиже складан, мекан резултат који изгледа као да је коса једноставно природно освијетљена.
У времену када се љепота све више враћа природности, контурисање косе савршено одговара том тренду. Није пренаметљиво, али чини моћну разлику због које лице изгледа свежије, блиставије и одморније, као да је обасјано најбољим могућим свјетлом, преноси Стил.
