Најбоље фризуре са Оскара 2026: Како звијезде носе кратку косу и волумен

Аутор:АТВ
20.03.2026
10:17
Коментари:0
Оскари и „Венити фер” парти сваке године постављају тон за трендове љепоте, али 2026. година је била посебно занимљива.
Од минималистичких пунђи до гламурозних таласа и одважних текстура, највеће звијезде су показале да коса може бити кључни израз сваког изгледа. Ово је листа 10 фризура које ће се сигурно пресликати на улице и друштвене мреже.
Ема Стоун је још једном доказала да је мање заправо више. Носила је савршен таласасти боб са благим ефектом на крајевима, који је цијелом изгледу дао мекоћу и покрет. Њена коса је изгледала свјеже, лагано и природно.
Тејана Тејлор остаје вјерна свом заштитном знаку – пикси фризури, али у верзији која је кратка, оштра и са благим ефектом таласа.
Овај изглед даје снажан, храбар карактер и савршено балансира са њеном хаљином, стварајући моћну силуету.
Ен Хатавеј се одлучила за елегантно повучену косу са волуменом, остављајући простор да накит и хаљина дођу до пуног изражаја.
Ова фризура одмах уноси дозу озбиљности и софистицираности – класичан избор који увијек дјелује луксузно и промишљено.
Хејли Бибер је представила нову дужину до рамена инспирисану стилом деведесетих. Косу је стилизовао Брајс Скарлет, са циљем да утјелови гламур и отмјеност.
Резултат је управо то: мекани волумен, покрет и суптилан, лежеран изглед.
5. Џеси Бакли: Зачешљан „пикси” који редефинише женственост
Џеси Бакли је показала како зачешљана кратка коса може изгледати невјероватно женствено.
Иако је зализана, коса дјелује природно, док цијели изглед одише самопоуздањем и модерним минимализмом.
Ким Кардашијан је за Оскаре одабрала „клави кат” боб који додирује кључну кост.
Стилизован од стране Мустафе Јаназа, овај изглед доноси нови, благо неуредни приступ њеној иначе ултра заглађеној црној коси, дајући јој модернији изглед.
Вунми Мосаку је имала један од најзанимљивијих изгледа вечери – скулптурални стилинг фокусиран на технику плетења.
Фризуру је креирала Аракси Линдзи, а резултат је био прави умјетнички израз који помјера границе класичног гламура.
Грејси Абрамс је показала зашто се „бикси” (спој боба и пикси реза) враћа на велика врата.
Њена верзија је мекана и разиграна, а благо разбарушени праменови који падају преко ока створили су онај препознатљиви „кул” изглед.
Пријанка Чопра је играла на карту драматичности са дугом, ултра сјајном косом и једним дефинисаним таласом.
Коса повучена уназад отворила је лице и нагласила накит, док је прецизно обликован талас додао дозу луксуза старог Холивуда.
Каја Гербер је суптилно подсјетила на естетику своје мајке, Синди Крафорд, кроз опуштене, волуминозне таласе.
Дубоки раздјељак на страну и таласаста текстура дали су јој онај безвременски изглед супермодела, преноси Љепота и здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
21 мин0
Регион
22 мин0
Савјети
29 мин0
БиХ
30 мин0
Најновије
Најчитаније
10
30
10
23
10
21
10
17
10
17
Тренутно на програму