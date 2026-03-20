Зеница јутрос назагађенији град

Аутор:АТВ
20.03.2026
10:10
Коментари:0
Зеница је јутрос најзагађенији град у БиХ са индексом квалитета ваздуха 158, објављено је на страници "Зрак.екоакција".
Становницима се препоручује да смање боравак на отвореном, посебно осјетљивим групама, док се осталима савјетује да избјегавају веће физичке напоре напољу.
Према мјерењу у 9.00 часова у Илијашу је индекс квалитета ваздуха 135, у Бањалуци 123, Високом 119, Маглају 112, Јајцу и Хаџићима 109, због чега је ваздух оцијењен као нездрав за осјетљиве категорије становника.
У Тузли је индекс 95, Какању и Сарајеву 93, Приједору 92, Живиницама 91, Гацку 82, Вогошћи 79, Броду 77, Травнику 74, Лукавацу 61 и Тешању 58, што указује на умјерен степен загађења.
Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
42 мин0
БиХ
46 мин0
Свијет
57 мин0
Занимљивости
1 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
10
30
10
23
10
21
10
17
10
17
Тренутно на програму