Три златна модна правила Италијанки

28.03.2026
14:05
Стил Францускиња је идеална модна инспирација за даме које воле једноставност и неоптерећену лежерност у облачење, а за оне даме које обожавају узбудљивије модне игре, ту је стил Италијанки.
За Италијанке је лијепо облачење пуно више од интереса за моду. Увијек желе да оставе добар први утисак и зато им је важно да буду добро обучене, али брига о ономе што носе уједно је израз поштовања према људима.
Вођење рачуна о сопственом изгледу дио је италијанске културе, тиме показујете да сте усвојили добре манире. Италијанка на лежерну градску кафу с пријатељицом неће доћи у тренерци и патикама. Дотјераће се и за себе и за пријатељицу.
Важно је напоменути да то не значи да ће од главе до пете бити одјевена у неке скупоцјене или посебне комаде. Напротив, на њој се може наћи најједноставнија одјевна комбинација састављена од повољних комада, али биће у складу с мјестом на којем се налази и с поводом.
Када су у питању посебни поводи, Италијанке нису тајанствене попут Францускиња. Воле да импресионирају и даће све од себе да одушеве стајлингом.
Италијанке нећете видјети у, рецимо, предугачким панталонама или прекратком сакоу. На њима ће све бити на свом мјесту. За Италијанке је добар крој кључ доброг облачења и сваки комад прилагођен је њиховој фигури.
Нису велике љубитељке трендовских предимензионираних комада који у потпуности бришу линију тијела, али неће посезати ни за претерано уским комадима који се приљубљују уз фигуру.
С обзиром на то да у својој земљи без проблема могу пронаћи неке од најквалитетнијих ципела и торби на свијету, није чудно што их толико воле. Италијанке јако воле додатке попут марама, сунчаних наочара и накита, али када немају времена за модне игре, само ће се побринути да своју комбинацију заокруже добрим ципелама и примјереном торбом, преноси Супержена.
