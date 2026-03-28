Три златна модна правила Италијанки

28.03.2026

14:05

Фото: Pixabay/Godisable Jacob

Стил Францускиња је идеална модна инспирација за даме које воле једноставност и неоптерећену лежерност у облачење, а за оне даме које обожавају узбудљивије модне игре, ту је стил Италијанки.

1. Облаче се и за себе и за друге

За Италијанке је лијепо облачење пуно више од интереса за моду. Увијек желе да оставе добар први утисак и зато им је важно да буду добро обучене, али брига о ономе што носе уједно је израз поштовања према људима.

Вођење рачуна о сопственом изгледу дио је италијанске културе, тиме показујете да сте усвојили добре манире. Италијанка на лежерну градску кафу с пријатељицом неће доћи у тренерци и патикама. Дотјераће се и за себе и за пријатељицу.

Важно је напоменути да то не значи да ће од главе до пете бити од‌јевена у неке скупоцјене или посебне комаде. Напротив, на њој се може наћи најједноставнија од‌јевна комбинација састављена од повољних комада, али биће у складу с мјестом на којем се налази и с поводом.

Када су у питању посебни поводи, Италијанке нису тајанствене попут Францускиња. Воле да импресионирају и даће све од себе да одушеве стајлингом.

2. Воде рачуна о кроју

Италијанке нећете вид‌јети у, рецимо, предугачким панталонама или прекратком сакоу. На њима ће све бити на свом мјесту. За Италијанке је добар крој кључ доброг облачења и сваки комад прилагођен је њиховој фигури.

Нису велике љубитељке трендовских предимензионираних комада који у потпуности бришу линију тијела, али неће посезати ни за претерано уским комадима који се приљубљују уз фигуру.

3. Обућа и торба као круна сваке комбинације

С обзиром на то да у својој земљи без проблема могу пронаћи неке од најквалитетнијих ципела и торби на свијету, није чудно што их толико воле. Италијанке јако воле додатке попут марама, сунчаних наочара и накита, али када немају времена за модне игре, само ће се побринути да своју комбинацију заокруже добрим ципелама и примјереном торбом, преноси Супержена.

