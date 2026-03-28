Тимови Цивилне заштите у приправности

28.03.2026

13:45

Тимови Цивилне заштите у приправности

Управа цивилне заштите Републике Српске ставила је у приправност своје тимове, изјавила је помоћник директора Сектора за организацију, планирање и обуку те управе Биљана Пајић.

- Још немамо захтјева за помоћ, али пратимо ситуацију и реагујемо гдје се укаже потреба - навела је Пајићева.

Она је подсјетила да су, према јутрошњем редовном хидролошком билтену Републичког хидрометеоролошког завода, водостаји свих ријека испод кота редовних одбрана од поплава и да имају тенденцију пораста.

Пајићева је навела да се у мјесту Горњи Смртићи на подручју Прњавора излила вода у једно домаћинство, да су били заплављени двориште и помоћни објекти, те да се вода јутрос повукла.

Она је рекла да је Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Прњавор имала успјешну интервенцију на испумпавању воде из простора складишта фирме "Младегс пак".

- Интервенција је успјешно завршена, није дошло до плављења објекта. Такође, интервенисали су два пута на саобраћајници у Бањалучкој улици на извлачењу возила из заплављеног дијела улице - додала је Пајићева.

Штаб за ванредне ситуације, цивилна заштита, Територијална ватрогасно спасилачка јединица и надлежне службе су на терену и константно прате водотоке.

