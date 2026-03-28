Logo
Large banner

Акција на Козари: Ватрогасци евакуишу људе

Аутор:

АТВ

28.03.2026

13:13

Коментари:

0
Фото: Фејсбук

У Националном парку Козара у току је евакуација путника из заглављених и блокираних возила.

Евакуисано је шест особа, док интервенција пробијања пута према Мраковици и даље траје, објавили су приједорски ватрогасци.

Штаб за ванредне ситуације града Приједора прогласио је синоћ, 27. марта, први степен приправности одбране од поплава усљед наглог пораста водостаја бујичних водотока.

Градска управа позива грађане на додатни опрез и праћење званичних информација, уз напомену да су све надлежне службе у приправности ради заштите становништва и имовине.

И тамошњег штаба саопштено је да је неколико стотина објеката заплављено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Kozara

евакуација

Снијег

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner