Акција на Козари: Ватрогасци евакуишу људе

28.03.2026
У Националном парку Козара у току је евакуација путника из заглављених и блокираних возила.
Евакуисано је шест особа, док интервенција пробијања пута према Мраковици и даље траје, објавили су приједорски ватрогасци.
Штаб за ванредне ситуације града Приједора прогласио је синоћ, 27. марта, први степен приправности одбране од поплава усљед наглог пораста водостаја бујичних водотока.
Градска управа позива грађане на додатни опрез и праћење званичних информација, уз напомену да су све надлежне службе у приправности ради заштите становништва и имовине.
И тамошњег штаба саопштено је да је неколико стотина објеката заплављено.
