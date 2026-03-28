Метеоролог упозорава: Стабилизације времена на видику

Иако се временске прилике у Босни и Херцеговини тренутно дјелимично смирују, потпуна стабилизација још није на видику. Метеоролог Недим Сладић појашњава да је главнина падавина већ прошла, али да то не значи крај нестабилног периода.
У наредним данима очекује се краткотрајно смиривање времена, посебно у појединим дијеловима земље, док ће источни крајеви и даље имати услове за сусњежицу и снијег. Ипак, такво стање неће дуго трајати.
Почетком седмице слиједи нови продор хладног ваздуха који ће донијети додатну влагу и нове падавине, посебно током уторка и сриједе. Температуре ће остати ниже од просјека за ово доба године, што додатно потврђује да зима још увијек није у потпуности завршена.
Према његовим ријечима, стабилније временске прилике не треба очекивати у наредних седам до осам дана. Оваква ситуација, како истиче, посљедица је ранијег топлијег периода током фебруара и прве половине марта.
Осим временских осцилација, посебна пажња усмјерена је и на могуће посљедице по водостаје ријека. Након сушнијег периода, нове падавине и постојећи сњежни покривач могли би узроковати повећање нивоа вода, посебно на сјеверу Босне.
Сладић упозорава да постоји ризик од појаве бујица, наглашавајући потребу за праћењем ситуације у наредним данима, уз наду да неће доћи до озбиљнијих сценарија, преноси Н1.
