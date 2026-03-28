Logo
Large banner

Метеоролог упозорава: Стабилизације времена на видику

Аутор:

АТВ

28.03.2026

13:17

Коментари:

0
Фото: АТВ

Иако се временске прилике у Босни и Херцеговини тренутно дјелимично смирују, потпуна стабилизација још није на видику. Метеоролог Недим Сладић појашњава да је главнина падавина већ прошла, али да то не значи крај нестабилног периода.

У наредним данима очекује се краткотрајно смиривање времена, посебно у појединим дијеловима земље, док ће источни крајеви и даље имати услове за сусњежицу и снијег. Ипак, такво стање неће дуго трајати.

Ватрогасци евакуишу људе на Козари

Друштво

Акција на Козари: Ватрогасци евакуишу људе

Почетком седмице слиједи нови продор хладног ваздуха који ће донијети додатну влагу и нове падавине, посебно током уторка и сриједе. Температуре ће остати ниже од просјека за ово доба године, што додатно потврђује да зима још увијек није у потпуности завршена.

Према његовим ријечима, стабилније временске прилике не треба очекивати у наредних седам до осам дана. Оваква ситуација, како истиче, посљедица је ранијег топлијег периода током фебруара и прве половине марта.

Осим временских осцилација, посебна пажња усмјерена је и на могуће посљедице по водостаје ријека. Након сушнијег периода, нове падавине и постојећи сњежни покривач могли би узроковати повећање нивоа вода, посебно на сјеверу Босне.

крвни притисак

Здравље

Није свеједно: Да ли се притисак мјери на десној или на лијевој руци?

Сладић упозорава да постоји ризик од појаве бујица, наглашавајући потребу за праћењем ситуације у наредним данима, уз наду да неће доћи до озбиљнијих сценарија, преноси Н1.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

Снијег

Kiša

Прољеће 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бојан Випотник

Република Српска

Випотник: Српска сигурно мјесто за инвестирање

3 ч

0
Делегација Думе послије посјете Вашингтону: Слажемо се са Американцима

Свијет

Делегација Думе послије посјете Вашингтону: Слажемо се са Американцима

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Мушкарац тешко повријеђен приликом превртања аутомобила

3 ч

0
Кит Кет чоколадица

Свијет

Украдено 12 тона чоколаде ''Кит Кет''

3 ч

0

Више из рубрике

Ватрогасци евакуишу људе на Козари

Друштво

Акција на Козари: Ватрогасци евакуишу људе

3 ч

0
Заметена села у БиХ

Друштво

Драма у БиХ: Више породица одсјечено од свијета

4 ч

0
Свештеник открио у чему жене највише гријеше приликом причешћа

Друштво

Свештеник открио у чему жене највише гријеше приликом причешћа

4 ч

0
Гранични прелаз Изачић

Друштво

На граничном прелазу забрањен саобраћај шлеперима и теретњацима са приколицом

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner