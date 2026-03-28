Logo
Large banner

Украдено 12 тона чоколаде ''Кит Кет''

Аутор:

АТВ

28.03.2026

12:44

Коментари:

0
Кит Кет чоколадица
Фото: Pexels/Guto Macedo

Камион са 12 тона чоколадних производа компаније "Кит кет" украден је током транзита у Европи, саопштио је портпарол фирме, која је у власништву швајцарског прехрамбеног гиганта "Нестле".

Портпарол је рекао да је товар, у којем су била 413.793 слаткиша, нестао прошле седмице док је превожен између производних и дистрибутивних локација.

"Одувијек смо подстицали људе да се одвоје од `Кит кета`. Међутим, изгледа да су лопови схватили поруку превише дословно и побјегли са више од 12 тона наше чоколаде", додао је он.

Портпарол је упозорио да крађа може да доведе до несташице `Кит кета` на полицама уочи Ускрса, пренио је АФП.

Украдени камион је кренуо из централног дијела Италије према Пољској, с планом да успут обави дистрибуцију чоколаде.

"Кит кет" није навео гдје је тачно роба нестала, али је потврдио да још нису пронађени ни возач ни камион.

Компанија је саопштила да је могуће пратити украдену робу скенирањем јединствених серијских кодова који се налазе на свакој плочици.

"Уколико се током скенирања пронађе подударање, апарат ће аутоматски обавијестити компанију да је ријеч о украденом производу", напомиње се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Чоколада

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner