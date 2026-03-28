Ужас у БиХ: Једна особа упала у ријеку, у току потрага

28.03.2026
Из Оперативног центра МУП-а Зеничко-добојског кантона потврђено је да је синоћ једна особа упала у ријеку Ступчаницу.
Инцидент се догодио на подручју општине Олово, гдје је одмах покренута потрага.
Надлежне службе интензивно трагају за несталом особом. У овом тренутку нису познати пол ни старосна доб особе, као ни друге околности догађаја.
На терену су ангажовани припадници полиције и општинске цивилне заштите. Претрага терена и ријечног корита одвија се у отежаним условима, преноси "Црна хроника".
Више информација очекује се након што потрага буде окончана или се утврде додатне чињенице.
