Ужас у БиХ: Једна особа упала у ријеку, у току потрага

АТВ

28.03.2026

12:27

Ријека Ступчаница
Фото: Црна-хроника

Из Оперативног центра МУП-а Зеничко-добојског кантона потврђено је да је синоћ једна особа упала у ријеку Ступчаницу.

Инцидент се догодио на подручју општине Олово, гдје је одмах покренута потрага.

Надлежне службе интензивно трагају за несталом особом. У овом тренутку нису познати пол ни старосна доб особе, као ни друге околности догађаја.

На терену су ангажовани припадници полиције и општинске цивилне заштите. Претрага терена и ријечног корита одвија се у отежаним условима, преноси "Црна хроника".

Више информација очекује се након што потрага буде окончана или се утврде додатне чињенице.

