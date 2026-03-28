Рат на Блиском истоку се управо проширио

28.03.2026
09:08
Јеменски Хути, повезани са Ираном, потврдили су данас да су први пут током текућег израелско-америчког сукоба против Ирана напали Израел.
У саопштењу групе је наведено да је напад изведен баражом ракета, након континуираног циљаног дјеловања против њихове инфраструктуре у Ирану, Либану, Ираку и палестинским територијама, пренио је "Ројтерс".
Хути су поручили да ће њихове операције бити настављене док се, како су навели, не заврши "агресија" на свим фронтовима.
Израелске власти су раније јутрос саопштиле да предузимају мјере пресретања ракета из Јемена.
Лансирање ракета из Јемена ка јужном Израелу је услиједило неколико сати након што су јеменски Хути, повезани са Ираном, поручили да су спремни да дјелују уколико се настави оно што су назвали ескалацијом против Ирана, не наводећи какав облик би интервенција могла да има, пренио је "Ројтерс".
Улазак Хута у сукоб повећава могућност шире регионалне конфронтације, с обзиром на њихову способност да гађају циљеве далеко изван Јемена и да ометају бродске руте око Арапског полуострва и Црвеног мора.
Хути су раније изводили нападе на поморске путеве у знак подршке Хамасу у Гази након 7. октобра 2023. године.
Ирански шиитски савезници у Либану и Ираку већ су се укључили у регионални сукоб.
