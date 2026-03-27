Logo
Large banner

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

Аутор:

АТВ

27.03.2026

22:43

Коментари:

0
Држављанка Босне и Херцеговине осуђена је у Покрајинском суду у Клагенфурту на 10 мјесеци затвора јер је под дејством алкохола изазвала несрећу са смртним исходом.

Ова 25-годишњакиња била је за воланом аутомобила када је у тешкој несрећи страдала 18-годишња дјевојка, док су три жене, укључујући и саму возачицу, задобиле тешке повреде. Пресуда још није правоснажна.

Несрећа се догодила код жељезничког подвожњака у Саагу, општина Тецхелсберг на Вöртхерсееу, након забаве за Ноћ вјештица. Судија Клаудија Бандион-Ортнер у образложењу пресуде истакла је: „Овај случај јасно показује гдје и куда води алкохол за воланом – у катастрофу, не само за жртве, већ и њихове породице, али и саму возачицу.“

Возила 105 км/х

Према наводима тужилаштва, оптужена је те вечери пила вотку у бару у Велдену, иако је знала да мора да вози пријатељицу кући. У раним јутарњим сатима кренула је ка Клагенфурту са још три младе жене у аутомобилу. У возилу је била гласна музика, па упозорења да вози пребрзо нису допрла до ње.

У зони гдје је брзина ограничена на 50 км/х, аутомобил се кретао најмање 105 км/х, показало је вјештачење. Возило је излетјело с пута, прешло бициклистичку стазу, дошло је до пуцања гуме, а затим је аутомобил фронтално ударио у бетонски зид подвожњака. Код возачице, која је имала пробну возачку дозволу, измјерено је 1,37 промила алкохола.

„Нисам видјела знак ограничења“

Тихим гласом, 25-годишњакиња је препричала своја сећања на то вече.

„Имали сте условну возачку дозволу; нисте смјели уопште да пијете. Па зашто сте уопште возили?“, упитала је судија. Одговорила је да јој је пријатељица рекла да би требало да попије пиће: „У супротном, изгледала бих тако мрзовољно.“

„Али и даље имате одговорност као возач“, рекла је судија Бандион-Ортнер. Али, оптужена је одговорила да су то била само два ред булла са вотком. „Не би возила да се осјећала пијана“, нагласила је 25-годишњакиња.

Држављанка БиХ је рекла да су у раним јутарњим сатима, њих четири коначно ушле у аутомобил. Она је обично поштовала ограничења брзине, изјавила је оптужена. Међутим, није видјела знак ограничења брзине од 50 км/х јер се окренула у том моменту:

„Онда сам слетјела са пута, пукла је гума, вриштали смо, а онда је зид већ био ту.“ У паници је изашла и морала је да гледа како два аутомобила једноставно пролазе поред мкеста несреће прије него што је изгубила свијест.

„Непажња је надјачала разум“

Сведочење вештака је јасно показало колико је пребрзо возила 25-годишњакиња: Аутомобил се кретао брзином од 105 км/х, иако је максимална брзина за прелазак кривине израчуната на 66 км/х – ово се односи на максималну могућу брзину којом возило може стабилно да прелази кривину. Удар је жртве изложио огромној сили: „Конкретно, 32 пута већој од њихове тјелесне тежине. Дакле, са тјелесном тежином од 60 килограма, то је 1,9 тона које дјелују на тело, толика је била силина удара“, објаснио је вјештак.

„Једноставно је трагично како је тако непромишљена одлука надјачала разум“, сумирала је тужитељка Фида у својој завршној речи, „посебно када неко сноси одговорност за три друга људска бића“. Чак се и ниво алкохола у крви од 0,8 промила може сматрати грубом непажњом – ниво окривљене је био далеко изнад тога. Уз то, треба додати и чињеницу да је прекорачила максимално дозвољену брзину за више него двоструко.

Тужитељка Кренаре Фида закључила је: „Трагично је како једна лакомислена одлука може да искључи разум – посебно када носите одговорност за три људска живота.“

(Независне)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner