Иран повукао неочекиван потез

27.03.2026

21:54

Од почетка сукоба на Блиском истоку, Иран биљежи нагли раст коришћења криптовалута, које се, према оцјени стручњака, користе за заобилажење међународних санкција и заштиту имовине од инфлације.

Аналитичари наводе да су дигиталне валуте постале и финансијско уточиште за грађане погођене економском кризом.

У периоду од 28. фебруара до 2. марта, из иранских крипто-мјењачница повучено је више од 10 милиона долара, док је до 5. марта скоро трећина тог новца пребачена на стране платформе.

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

Стручњаци оцјењују да се дио овог одлива може објаснити жељом грађана да заштите своју уштеђевину, али и да обим трансакција указује на могуће учешће структура блиских властима.

"Овакви потези вјероватно су мотивисани страхом од нових санкција или сајбер напада", наводе аналитичари.

Мушкарац (39) погинуо у тешкој несрећи: Аутомобилом слетио са пута

Подсјећа се и да је у јуну 2025. године, током претходне ескалације сукоба, иранска крипто-платформа Нобитекс претрпјела хакерски напад, у којем је изгубљено око 90 милиона долара.

Више из рубрике

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

Свијет

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

1 ч

0
Ноелија Кастиљо Рамос дјевојка умрла путем еутаназије

Свијет

Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље

3 ч

0
Министри позивају на деблокаду Ормуског мореуза

Свијет

Министри позивају на деблокаду Ормуског мореуза

3 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Марко Рубио открио када би могао бити готов рат у Ирану

4 ч

0

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

