Иран повукао неочекиван потез

27.03.2026
Од почетка сукоба на Блиском истоку, Иран биљежи нагли раст коришћења криптовалута, које се, према оцјени стручњака, користе за заобилажење међународних санкција и заштиту имовине од инфлације.
Аналитичари наводе да су дигиталне валуте постале и финансијско уточиште за грађане погођене економском кризом.
У периоду од 28. фебруара до 2. марта, из иранских крипто-мјењачница повучено је више од 10 милиона долара, док је до 5. марта скоро трећина тог новца пребачена на стране платформе.
Стручњаци оцјењују да се дио овог одлива може објаснити жељом грађана да заштите своју уштеђевину, али и да обим трансакција указује на могуће учешће структура блиских властима.
"Овакви потези вјероватно су мотивисани страхом од нових санкција или сајбер напада", наводе аналитичари.
Подсјећа се и да је у јуну 2025. године, током претходне ескалације сукоба, иранска крипто-платформа Нобитекс претрпјела хакерски напад, у којем је изгубљено око 90 милиона долара.
