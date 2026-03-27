Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље

27.03.2026
20:00
Ноелија Кастиљо Рамос (25) из Барселоне преминула је јуче путем еутаназије након дуготрајне правне битке која је потресла шпанску и свјетску јавност.
Иако је процедура била заказана још за 2024. годину, њен отац Херонимо покушао је да је заустави судским путем. Ипак, шпански судови и Европски суд за људска права подржали су Ноелијину жељу за потпомогнутом смрћу, уважавајући њену патњу која траје од дјетињства.
Ноелија је одрасла у дисфункционалној породици, због чега је са 13 година предата на старање држави усљед занемаривања од стране родитеља. Током тинејџерских дана преживјела је више сексуалних напада, од којих је посљедњи био најстрашније групно силовање од стране тројице мушкараца.
У очају, покушала је самоубиство скоком са висине, што је преживјела, али је остала непокретна. Од тада, Ноелија је живјела са непрестаним физичким болом и менталном траумом, које је описивала као "неподношљиве и неиздрживе". У својим посљедњим јавним обраћањима, јасно је поручила да жели да "умре достојанствено".
Прије саме процедуре, млада жена је открила своје три посљедње жеље које су за њу представљале симболику враћања контроле над сопственим тијелом:
Жељела је да у својим посљедњим тренуцима носи прелепу хаљину
Жељела је да буде потпуно нашминкана
Изричито је захтјевала да њен отац не буде присутан у соби, док је мајка била уз њу до самих завршних фаза процеса
Ноелија је била веома критична према свом оцу због његовог покушаја да правно блокира еутаназију. "Он ме никада не зове нити ми пише", изјавила је у емисији "Y ahora Sonsoles". „"Зашто жели да ме остави у животу, само да бих лежала у болници?"
Њена мајка Јоланда, иако се дубоко противила ћеркиној одлуци, обећала је да ће остати уз њу до краја. "Не слажем се са тим, али увијек ћу бити на њеној страни", рекла је Јоланда.
Ноелија је истакла да нико од чланова породице није био за еутаназију, јер су је сматрали стубом породице, али је додала: "Срећа оца, мајке или сестре не смије бити испред среће или туге ћеркиног живота. Само желим да одем у миру и престанем да патим."
У Шпанији је потпомогнута смрт легализована 2021. године, а Ноелијин случај остаће упамћен као један од најтужнијих од тада, преноси Стил Курир.
