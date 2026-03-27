Милан Станковић породици задао велики ударац

27.03.2026
Милан Станковић, прије више од пет година донио је одлуку да се потпуно повуче из јавног свијета, а касније се сазнало да је мир пронашао у манастирима.
На Милановом профилу задња фотографија објављена је 2020. године и тада је изгледао потпуно другачије, док данас има браду и дугу косу.
ИНТЕРВЈУ Милорад Додик: Помоћ пензионерима, веће плате...
Милан је млад остао без оца, па је остао са мајком и сестром, а како сада тврди извор близак породици Станковић, оне су јако тешко поднијеле његову одлуку да се повуче.
Њих двије су много патиле када је Станковић ријешио да све што је годинама градио на сцени баци у воду и настави да живи у потпуно другачијем свијету. Тако се ни дан данас не мире са том чињеницом да је он изненада пожелио нешто сасвим друго јер су вјеровале да ће имати блиставу каријеру.
Породица се потресним ријечима опрашта од храброг оца: Улетио у ватру да спаси кћерку
" Њих двије су се много бориле и жртвовале за његову каријеру. Биле су му велика подршка од првог дана када је почео да се такмичи у Звездама Гранда. Имале су велику жељу да он успије, и таман када му је кренула каријера узлазном путањом, њему је нешто кврцнуло и више га ништа од тога није интересовало. Никоме из његовог окружења није било јасно зашто...", започиње причу за "Информер" извор близак породици и додаје:
"И даље не могу да прежале шта је још могао... Он се доста повукао у себе првих година када је донио ту одлуку, али сада како вријеме пролази, њих двије не одустају од намјере да га наговоре да се врати на сцену јер сматрају да је ипак то његов животни позив.
Међутим, за сада, њихова жеља није услишена од стране њега.
Како даље наводи, Миланова сестра и мајка и даље живе у породичној кућу у Обреновцу, али се ријетко виђају са њим.
Коначно признали: Огласио се Минић након одлуке крњег Уставног суда БиХ
"Тачно је да се он и са њима виђа ријетко, али су често у контакту и у сјајним су односима. Колико ја знам он не долази баш много у Обреновац, већ га оне посјећују", открио је извор за "Информер".
"Имао сам само пет мјесеци када је мој отац отишао у затвор. Зато га се и не сјећам, али кроз главу ми пролазе слике из посјета. Никада нисам имао осјећај да имам тату, већ неког течу кога сам повремено виђао", рекао је и додао:
"Мој отац је због неког дуга убио извјесног човјека с којим је радио у пекари. Послије пет и по година саопштили су нам да је пао са скеле и погинуо, али не вјерујем у то. Мислим да се ради о крвној освети".
