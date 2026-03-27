Нада Топчагић послије 20 година снимила пјесму

Аутор:АТВ
27.03.2026
10:29
Коментари:0
Легендарна Нада Топчагић одлучила је да прекине дискографску тишину дугу више од двије деценије и то на најспектакуларнији могући начин!
Како Скандал преноси, Нада је удружила снаге са ватреним дјевојкама из групе Хурикејн! У питању је крајње шаљива и модерна пјесма под називом „Шта ме снађе“, у којој Нада, као права „естрадна мајка“, савјетује своје 50 година млађе колегинице о љубави и животу.
Главни кривац за овај музички земљотрес је хитмејкер Горан Ратковић Рале, који је за Наду и Ураганке направио мелодију која моментално „улази у уши“.
Многи су мислили да се Нада повукла, али она је само чекала праву ствар.
Подсјетимо, Нада свој посљедњи студијски албум издала још 2004. године (прије тачно 22 године!). Иако је 2020. године имала сингл „Ломио ме овај живот“, ово је први пут послије више од двије деценије да се враћа са овако великим пројектом који прати свјетске трендове!
“Текст ме је распаметио, пјесма је права комедија, а опет велики хит! Дјевојке су дивне, а Рале је надмашио самог себе. Спремите се за бум!“ – кратко је поручила Нада пријатељима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
5 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму