Јана Тодоровић пала на улици: Фино сам се повриједила

Аутор:АТВ
26.03.2026
21:43
Пјевачица Снежана Ђуришић отворила је и синоћ спектакуларан концерт у Београду, а у једном тренутку на бини јој се придружиа колегиница Јана Тодоровић која је синоћ специјална гошћа.
Пред сам почетак спектакла Снежана је истакла да је неизмерно срећна што је на сцени са Јаном.
"Нисам ни сањала, некада ми је била част да само преслушам њене нове пјесме и морам да признам да нисам очекивала да ће једног дана и ово да се деси, али на моју радост десило се", рекла је Јана и открила да се прије неколико дана повриједила:
"Пала сам прије седам, осам дана испред једне радње, и фино сам се повриједила, али ја мислим да се вечерас то неће примјетити. Издржаћу, све за Снежану Ђуришић. Гледала сам неке џемпере у излогу и ето".
Србија
Дјевојчица нападнута у аутобусу: Младићи је ударили па изгурали напоље
