Дјевојчица нападнута у аутобусу: Младићи је ударили па изгурали напоље

Аутор:

АТВ

26.03.2026

21:14

Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Једна Новосађанка подијелила је на друштвеним мрежама информацију о инциденту у којем је, према њеним ријечима, нападнута њена шеснаестогодишња кћерка од стране групе непознатих младића.

Како је навела у својој објави, они су је око 11.45 у суботу ударили неколико пута у аутобусу на Лиману, а потом је гурнули напоље. Оно што највише забрињава је чињеница да их она уопште не познаје и да прије тога није имала никакву комуникацију са њима.

Како је навела мајка д‌јевојчице (16), разлог за њену објаву у групи “Новосађанке” је упозорење родитељима, али и позив потенцијалним свједоцима да се јаве како би се утврдиле околности овог догађаја.

Кукавички ударац с леђа и бјекство

Догађај се одиграо у суботу, 21. марта, око 11:45 часова, у улици Народног фронта, на потезу од Лиманског парка ка Балзаковој улици у Новом Саду. Према објави, д‌јевојчица је била у аутобусу (вероватно линије 4, 7 или 11) када ју је група млађих, ћелавих особа ударила с леђа и потом гурнула из возила на стајалишту.

Мајка нападнуте д‌јевојчице објаснила је да путници и возач вјероватно нису примијетили шта се дешава јер се све одвило брзо на задњим вратима старијег типа аутобуса који није опремљен надзорним камерама.

Сумња на ТикТок тренд

Обраћање Новосађанке у истоименој Фејсбук групи изазвало је лавину коментара и реакција, а иако званичне потврде о мотивима напада још увијек нема, у коментарима испод објаве суграђанке су изразиле забринутост да би овај случај могао бити повезан са одређеним трендовима на друштвеним мрежама.

Поједини корисници су навели да су слични инциденти примећени и у другим градовима региона, гд‌је се насумични напади наводно снимају за платформу ТикТок.

Поједини корисници су навели да су слични инциденти примијећени и у другим градовима региона, гд‌је се насумични напади наводно снимају за платформу ТикТок.

Родитељи су у коментарима такође указали на општи осјећај несигурности и бојазан за безбједност д‌јеце. Мој син ми стално говори како свачег има у бусу и да се не осјећа сигурно. Има 12 година – кратко је написала једна корисница Фејсбука.

Случај пријављен полицији

Како се даље могло закључити из навода мајке д‌јевојчице, она је након инцидента прегледана у Дечијој болници, а све је пријављено и полицији. Да пријавили смо полицији. Они су узели изјаву, а наредних дана ће нас позвати и у станицу да дамо службену изјаву – навела је у једном од одговора на многобројне коментаре.

Она је апеловала и на све који су можда видели напад да се јаве, како би помогли у откривању починилаца, преноси Блиц.

