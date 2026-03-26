Како је Сидни Свини постала "машина за новац"

26.03.2026
Богатство глумице Сидни Свини (28) доживјело је незапамћен скок – порасло је са 10 на чак 40 милиона долара у рекордном року.
Раст богатства догодио се 2023. године са филмом Само не ти (Anyone But You). Поред основног хонорара од два милиона долара, Свини је преко своје продукцијске куће Fifty-Fifty Films инкасирала и продуцентску накнаду, али најважније, и проценат од укупне зараде филма.
Филм Само не ти постао је глобални феномен: са буџетом од свега 25 милиона долара, зарадио је више од 220 милиона, доказујући филмским студијима да Сидни Свини сама може да “носи” блокбастер. Тај успјех омогућио јој је да поставља сопствене услове, што је резултирало драстичним скоком цијене њених услуга.
За улогу у трилеру Кућна помоћница добила је 7,5 милиона долара.
Само годину раније, за споредну ролу у филму Мадам Веб, била је плаћена 750.000 долара.
За хорор Безгрешна (Immaculate), који је и продуцирала, узела је фиксни хонорар од 250.000 долара, али уз огромне бонусе од дистрибуције.
Сцена
Признање Милета Китића и данас шокира јавност: Добијао новац након интимних односа
Глума је само дио њене финансијске машинерије. Сидни Свини годишње зарађује око 7,5 милиона долара искључиво од сарадњи са модним и козметичким гигантима. Постала је једно од најтраженијих лица у свијету маркетинга, али ту се није зауставила.
Прошле године лансирала је сопствени бренд доњег веша SYRN. За разлику од многих колегиница које само “позајмљују” име брендовима, Свини је у овај пројекат ушла као активни оснивач, укључена у све, од дизајна до пословне стратегије, уз подршку моћних инвеститора.
Фатална глумица не дозвољава да новац стоји на рачуну. Играјући на дуге стазе, уложила је више од 22 милиона долара у луксузне некретнине, осигуравајући финансијску стабилност без обзира на будуће трендове у Холивуду, преноси Курир.
