Да се најежиш: Дарко Лазић запјевао за покојног брата

АТВ

27.03.2026

12:50

Дарко и Драган Лазић
Фото: Инстаграм

Прије двије недјеље пјевач Дарко Лазић изгубио је рођеног брата Драгана који је трагично настрадао у саобраћајној несрећи.

У пјевачевом дому данима влада туга, а поред дјеце оно што Дарку Лазићу помаже у најболнијим тренуцима је као и увијек, музика.

Тако је пјевач сад објавио веома емотиван стори. Наиме, Дарко је запјевао за свог покојног брата Драгана, а овај моменат изазвао је сузе бројних пратилаца на друштвеним мрежама.

- За тебе рођени мој. И све бих сад дао за један дан са тобом - поручио је Дарко Лазић.

Дарко Лазић запјевао за покојног брата
Дарко је брату посветио пјесме Синана Сакића „Није срећа у бајкама“ и „Замолићу срце“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

