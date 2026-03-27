Да се најежиш: Дарко Лазић запјевао за покојног брата

АТВ
27.03.2026
Прије двије недјеље пјевач Дарко Лазић изгубио је рођеног брата Драгана који је трагично настрадао у саобраћајној несрећи.
У пјевачевом дому данима влада туга, а поред дјеце оно што Дарку Лазићу помаже у најболнијим тренуцима је као и увијек, музика.
Тако је пјевач сад објавио веома емотиван стори. Наиме, Дарко је запјевао за свог покојног брата Драгана, а овај моменат изазвао је сузе бројних пратилаца на друштвеним мрежама.
- За тебе рођени мој. И све бих сад дао за један дан са тобом - поручио је Дарко Лазић.
Дарко је брату посветио пјесме Синана Сакића „Није срећа у бајкама“ и „Замолићу срце“.
