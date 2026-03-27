Породица се потресним ријечима опрашта од храброг оца: Улетио у ватру да спаси кћерку

27.03.2026
19:10
Језив пожар који је избио у уторак нешто прије 20 сати у Улици Олге Петров у насељу Топола у Панчеву однио је живот Марка Л, храброг оца који се бацио у ватру како би спасао живот своје петогодишње ћерке која се налазила у купатилу. Од њега се породица и пријатељи опраштају потресним ријечима на друштвеним мрежама.
- Данас сам изгубила један велики дио мене. Напустио ме мој вољен син Марко. Мамино дијете, гдје год да си, мама ће увијек да мисли на тебе и у срцу ћу да те носим... Нек те чувају сви анђели сине мој - написала ја Маркова мама уз његову слику.
Маркова жена такође је подијелила слике пожара, као и објава из медија уз ријечи: "Херој мој".
- Анђеле наш почивај у миру. Амин. Нека те анђели чувају. Није ти било вреијме да одеш, требали сте заједно дјевојчице ваше да одгајате - написала је потресена тетка супруге настрадалог Марка.
Подсјетимо, петочланој породици у тренутку је пожар захватио кућу, мајка са двије ћерке успјела је да искочи кроз прозор, док је Марко остао како би извукао и треће дијете. Он је, како се сазнаје, успио да изађе из породичне куће са дјевојчицом, али су тада обоје тешко повријеђени, са преко 80% опекотина на тијелу.
Марко је нажалост подлегао повредама у болници, али се љекари и даље боре за живот дјевојчице која је такође у животној опасности, преноси Телеграф.рс.
