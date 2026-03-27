Једна опција штити све: Ево како да закључате Вибер поруке

27.03.2026
Вибер већ годинама користи енд-то-енд енкрипцију, али то не значи да су ваше поруке заиста безбједне у сваком тренутку. Довољан је један тренутак непажње да неко погледа оно што не би смио.
Управо зато све више корисника тражи одговор на питање - како закључати Вибер поруке и додатно заштитити своју приватност.
Вибер Десктоп је јако згодна ствар, јер вам омогућава да користите свој Вибер налог на рачунару - као на телефону. Ако имате пословни рачунар, можете да инсталирате Вибер Десктоп и тамо. Можете да инсталирате Вибер Десктоп гдје год вам падне на памет, ако Ракутен Вибер платформа подржава оперативни систем.
Наравно, увијек морате да пазите и да се заштитите на вријеме од радозналих очију. Зато активирајте ПИН закључавање на PC или macOS и Linux машинама. Тако ћете бити сигурни да ћете поруке моћи да читате само ви. Предлажемо осмоцифрени ПИН, за сваки случај.
Да бисте активирали ПИН уђите у Вибер Десктоп. Идите до профилне слике горе, лијево и кликните на сличицу, па на Settings. Отвара се мени за подешавања. Тражите Privacy & security опције. У њима кликните на Viber screen lock. Укуцајте ПИН. Поновите исти ПИН. Средите сад Viber screen lock - Auto-lock подесите на минут, пет минута, 15, 30 или један сат. Затворите Viber. И то је то. Безбједни сте од туђих очију, док нисте ту.
Функција закључавања Вибер порука на телефону не функционише као на Вибер Десктоп апликацији. Умјесто класичне Screen Lock користите Hidden Chats, опцију која је већ дуго доступна на Ракутен Вибер платформи. Такође, имате могућност да сакријете поједине четове у потпуности и вратите их кад вама то одговара. Само дуже задржите чет, одаберите опцију Hide Chat, одредите ПИН (запамтите га) и то је то. Преписка ће нестати док је ви опет не пронађете кроз Search поље и откључате. Додатне опције приватности доступне су вам у оквиру Вибер Плус услуге.
Уживајте у кориштењу Вибер апликације на било којем уређају и не заборавите да га редовно ажурирате! Вибер и Вибер Десктоп се ажурирју готово истовремено и верзије се међусобно прате, а садржај је синхронизован. Зато увијек пратите горњи, лијеви угао екрана, јер је тамо порука Viber update is ready. Ажуриран софтвер је безбједан софтвер, увијек то практикујте.
