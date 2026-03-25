Научници открили нове врсте змија: Неке од њих лете и скачу

25.03.2026
07:41
У камбоџанским, углавном неистраженим кречњачким пећинама, које се протежу хиљадама километара, откривен је низ раније непознатих врста, укључујући тиркизну змију јамицу, летећу змију, неколико гекона, два микро-пужа и двijе стоноге.
Истраживање у сjеверозападној провинцији Батамбанг открило је јединствене екосистеме са створењима која се не налазе нигдjе другдjе на Земљи, пише Си-Ен-Ен.
Змија јамицаи три новооткривене врсте гекона још увијек чекају званично именовање и опис. Остала открића су формално призната током истраживања биодиверзитета које је обухватило 64 пећине на 10 брда између новембра 2023. и јула 2025. године, а чији су резултати објављени у данашњем извјештају.
Свако брдо и пећина у камбоџанском стеновитом крашком пејзажу изоловани су од осталих. Они функционишу као одвојене „острвске лабораторије“ еволуције, са много различитих облика живота прилагођених њиховим специфичним стаништима, према британској организацији за заштиту природе Фауна и Флора, која је водила истраживање са камбоџанским Министарством заштите животне средине.
„Свако од ових мјеста је као мали примјер биодиверзитета, гдје природа независно спроводи исти експеримент изнова и изнова. Идемо на ова одвојена мјеста, анализирамо ДНК врста и посматрамо како се експеримент одвијао. Неки изгледају слично, неки изгледају другачије, и њиховом анализом можемо стећи увид у покретачке силе које стоје иза њихове еволуције“, рекао је еволуциони биолог Ли Грисмер са Универзитета Ла Сијера у Калифорнији, који је подржао истраживачки тим.
На примјер, док су истраживачи током свог теренског рада 2024. године идентификовали једну врсту пругастог гекона са савијеним прстима, названог „Cyrtodactylus kampingpoiensis“, пронашли су четири различите популације које су се развиле на различите начине.
„Ако заиста желимо да сачувамо биодиверзитет на планети, морамо да разумијемо шта постоји. Не можете заштитити нешто за шта чак ни не знамо да постоји“, додао је Грисмер.
Биолог Пабло Синовас, који је предводио тим из организације Фауна и Флора у Камбоџи, описао је како су он и локални истраживачи проводили дан проучавајући терен, док су ноћу радили „забавни дио“ – трагали за створењима попут змија и гекона.
„Тада су најактивнији и излазе из својих скровишта“, рекао је за он.
Тим би кренуо након заласка сунца и проводио сате гажећи кроз „оштар, каменит терен“ уз помоћ батеријских лампи.
„Тражили смо у свакој пукотини, око пећина, стенама, гранама, вегетацији, буквално свуда. Била је то нека врста прелијепе потраге“, рекао је Синовас.
Додао је да су само „загребали површину“ биодиверзитета који чека да буде откривен.
Крашки предјели чине око девет процената површине Камбоџе, односно 20.000 квадратних километара, а велики дио овог подручја је још увијек непознат науци. Истраживање је такође пронашло глобално угрожене врсте као што су сунда панголин, зелени паун и дугорепи и сјеверни свињски макаки.
Међу 11 нових врста, истиче се спектакуларна тиркизна јамица. Назив „јамица“ односи се на орган осјетљив на топлоту на њеној глави, који користи за откривање и праћење топлокрвног плена. Откривена је и украсна летећа змија, која клизи са дрвета на дрво тако што спљошти грудни кош и вијуга кроз ваздух. Њене живе боје учиниле су је све популарнијом метом за илегалне трговце.
Један од нових гекона је назван Геко Шива, по хиндуистичком богу уништења, јер је откривен почетком 2025. године у тајландском пећинском храму посвећеном том божанству. Истраживачи упозоравају да га његов упечатљив изглед чини метом за трговину егзотичним кућним љубимцима. Истраживање је такође идентификовало камбоџанску плавогрбу агаму, гуштера који мијења своје живе боје када се осјећа угрожено, а тек је 2021. године препознат као нова врста.
Упркос њиховом биолошком и културном значају – многе пећине служе као уточишта – крашка станишта су угрожена због вађењем сировина за производњу цемента, нерегулисаним туризмом, криволовом, крчењем шума и шумским пожарима.
„Потражња за цементом расте, а крашки кречњак је кључна сировина за његову производњу. Али је јасно да ако уништите подручје гдје живе одређене врсте, а оне не живе нигдје другдје, аутоматски бисте могли да изазовете њихово изумирање – у неким случајевима, врста које још нису ни описане“, објаснио је Синовас.
Он је додао да због тога његов тим сарађује са владом како би осигурали да ова важна подручја буду боље заштићена.
Саопштио је да су у току разговори о томе да се овом подручју да неки облик заштићеног статуса, како би се могло сачувати за будућност.
