Како паметни телефон постаје ваш лични асистент уз Galaxy AI

17.03.2026

13:26

Телефон у џепу данас често зна више о нашем дану него што мислимо, гдје идемо, шта фотографишемо, које апликације најчешће отварамо и када провјеравамо поруке. Управо на тој идеји заснива се нова генерација паметних телефона - уређаји који покушавају да разумију контекст и помогну кориснику прије него што уопште затражи помоћ.

Са Galaxy S26 серијом, Samsung додатно развија тај концепт кроз Galaxy AI, систем функција који покушава да поједностави свакодневно кориштење телефона - од организације дана до фотографије и претраге садржаја.

Информације које долазе у правом тренутку

Један од начина на који се то види у пракси су функције попут Now Brief и Now Bar. Умјесто да корисник стално прелази између апликација, телефон може приказати кратак преглед најважнијих информација - подсјетнике, обавезе или садржај који је релевантан у том тренутку.

У свакодневној употреби то може значити да телефон ујутро прикаже план дана, док током дана нуди брзе информације или приједлоге који олакшавају наредни корак. Идеја је једноставна: мање тражења по телефону, више брзих и корисних одговора.

Камера која ради заједно с корисником

Фотографија је већ годинама једна од кључних функција паметних телефона. Ипак, оно што се мијења јесте начин на који се фотографије праве и уређују.

На Galaxy S26 уређајима вјештачка интелигенција помаже у цијелом процесу, од снимања до организације фотографија. Photo Assist може помоћи при оптимизацији снимака, поједноставити уређивање и олакшати проналажење садржаја у галерији.

За корисника то значи да фотографисање постаје брже и интуитивније. Умјесто подешавања параметара, фокус остаје на тренутку који се снима.

Снага хардвера иза AI искуства

Да би овакве функције радиле брзо и без застоја, Galaxy S26 серија ослања се на нови custom процесор оптимизован за AI задатке. Ту је и унапријеђена "vapor chamber" архитектура која омогућава ефикасно хлађење током захтјевних процеса, попут обраде фотографија или мултитаскинга.

Уз дуготрајну батерију и брзо пуњење, уређај може без проблема подржати AI функције током цијелог дана.

Како изгледа Galaxy искуство у пракси

За кориснике који желе видјети како све то функционише у свакодневној употреби, Samsung нуди и опцију Try Galaxy. Ријеч је о платформи која омогућава да се дио Galaxy интерфејса и AI функција испроба и прије преласка на нови уређај.

На тај начин могуће је добити реалнији осјећај како Galaxy AI функционише у пракси, од организације садржаја до паметних пречица које штеде вријеме.

Све заједно показује један занимљив правац развоја паметних телефона: уређаји више нису само алати које користимо када нам нешто треба, већ технологија која покушава да прати ритам дана и помогне у правом тренутку. Galaxy S26 серија и Galaxy AI управо су примјер тог приступа, телефона који се постепено претвара у личног дигиталног асистента.

