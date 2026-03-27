Хаос у Хрватској: Више повријеђених, оштећене школе

Поводом снажног невремена које је погодило Загреб и дијелове Хрватске, огласио се премијер Андреј Пленковић апелом да грађани прате упутства.
"Апелујем на све да прате упутства.. Помоћи ћемо Граду у санирању штета, као и увијек. Много је оштећења. Срећом, нико није страдао, нема жртава. Хвала свима који помажу ублажити штете", изјавио је Пленковић.
Снажно и опасно невријеме захватило је готово цијелу Хрватску, олујни ветар дува ударима и до 120 километара на сат рушећи све пред собом.
У Загребу су оштећени бројни објекти, неколико особа је повријеђено, од којих једна теже, рекао је раније данас градоначелник Томислав Томашевић.
Орканско невријеме је у самом Загребу направило огромну штету и на градском гробљу Мирогој. Из коријена је ишчупано на десетине стабала.
Због изузетно тешких услова, влажног снијега и снажног вјетра који још руши стабла, боравак на Медведници и зеленим површинама Града Загреба и рад на отвореном представљају озбиљну опасност по живот, упозорили су из Хрватских шума.
На вишим дијеловима Медведнице тренутно има око пола метра снијега, док су на појединим локацијама сњежни наноси високи и до једног метра, извијестили су из Хрватских шума.
У невремену је страдало 40 основних и средњих школа, као и 24 вртића, а настава је данас отказана у Загребу и Загребачкој жупанији због безбједности ученика, саопштио је раније данас градоначелник Томашевић.
