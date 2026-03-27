Возио са 4 промила алкохола у крви, изазвао удес у центру града

Аутор:АТВ
27.03.2026
17:37
Полиција је у Скопљу ухапсила мушкарца који је возио аутомобил са 4,01 промила алкохола у крви, саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.
Како се наводи, полицајци су Б.Л. (46) из Скопља ухапсили јуче у 18.40, након што је око 15.35 аутомобилом „шевролет авео“ ударио у два паркирана возила – „хонду“ и „опел астру“ у улици „Бранислава Нушића“, у ширем центру главног града.
„Током предузетих мјера, извршен је алкотест и утврђено је да је Б.Л. управљао возилом под дејством алкохола, односно да је имао 4,01 промил алкохола у крви. По упутству јавног тужиоца, задржан је у полицијској станици, а возило му је одузето“, наводи се у полицијском саопштењу.
Додаје се да ће, након потпуног документовања случаја, против њега бити поднесена пријава по члану 297-а Кривичног законика – „безобзирно управљање моторним возилом“, пише Курир.
