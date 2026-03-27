Logo
Large banner

Филмска прича из болнице: Анђела и Антонио се упознали на лијечењу, на крају се вјенчали

АТВ

АТВ

27.03.2026

17:28

Коментари:

0
Анђела и Антонио вјенчање
Фото: Anđela Radičević/Facebook/Screenshot

Анђела Радичевић (25) из Србије и Антонио Широла (33) из Хрватске, обоје обољели од мултипле склерозе, нису се знали док их судбина није спојила у Русији.

Упознали су се на болничком ходнику. Били су подршка једно другом, родило се пријатељство, а потом и љубав. Данас су, кажу, здрави и у срећном браку, пише Курир.

Она је имала 23 године кад је сазнала да болује, срушио јој се цијели свијет, али није одустала.

"Нисам могла да ходам"

"Симптоми су се јавили 2019. Нажалост, убрзо је почела епидемија коронавируса и четири године сам била без дијагнозе. Симптоме сам приписала мањку витамина. Дешавало се да не осјећам ноге од кука до пете, отежано сам ходала, имала сам тремор благи, дупле слике", присјећа се Анђела, родом из Лазаревца.

Како каже, тренутак сазнања да болује од мултипле ју је сломио.

"Преплакала сам тај дан, али знала сам да постоји много веће рјешење од самих терапија у Србији. У Русији постоји могућност стопирања болести, ради се трансплантација матичним ћелијама која потпуно заустави ток болести", објашњава Анђела.

Додаје да је потом је услиједила борба за одлазак на лијечење и прикупљање новчаних средстава.

"Молитва ми је била значајна"

"Молитва ми је била значајна. Иначе сам особа која паничи због здравља. Игром случаја имала сам заказан пут на манастир Острог, а мама ми је тог дана, кад сам сазнала дијагнозу, рекла: 'Немој да идеш, ти си лоше.' Одговорила сам да морам на Острог, а послије сам била и на Егини. Тамо сам се смирила, а новац је прикупљен у рекордном року за два мјесеца", прича Анђела.

У Русију је на лијечење отишла почетком марта 2024. Свакодневно је примала терапије. Прво су прикупили матичне ћелије, а потом је ишла на хемиотерапију шест дана.

"Послије мјесец дана доктор је рекао: "МС фрее." У том тренутку осјећала сам усхићење, радост, невјерицу. Сад нормално функционишем, као некада", прича она.

Антонио је из Ријеке, кувар по професији, а на лијечење у Русију стигао је седам дана након Анђеле.

Како Анђела прича, када је чула да у болницу долази пацијент из Хрватске била је радосна што ће моћи да комуницира с неким с наших простора.

Вјенчали се прошле године

"Сачекала сам га у ходнику, био је у инвалидским колицима. Њега је болест, да се тако изразим, јаче захватила. Могао је минимално да хода, имао је јак тремор и спазам. То није била љубав на први поглед, али сам некако осјећала да ће наше познанство имати једну специфичну причу. Дружили смо се, причали, размјењивали осјећања по питању болести, боравка у болници. Мало-помало, јавила се и љубав", срећно објашњава Анђела.

Додаје да су наставили да се чују и када је изашла из болнице.

"Кад сам изашла из болнице наставили смо да редовно чујемо и схватили смо колико смо слични и колико нас тога повезује. Кад је и он изашао из болнице, одабрала сам да одем на размјену студената у Ријеку. И више се нисам враћала у Србију. Виђали смо се сваки дан, убрзо смо почели да живимо заједно, а вјенчали смо се 22. новембра прошле године. Мојима је било теже да то прихвате, страховали су како ћемо да успијемо с обзиром на да имамо исту дијагнозу, али с временом је дошло до прихватања. Антонио још увијек иде на рехабилитацију како би могао потпуно да стане на ноге, али се више не ослања на инвалидска колица. Русија је стварно велико чудо учинила за нас", каже Анђела.

Посебан тренутак, дао јој своју храну

"Један од посебних тренутака био је кад сам остала без грицкалица, а апетит ми се повећао због терапије. Пожалила сам се Антонију, а он ми донио све своје. Баш смо бринули једно о другом. Кад су ме пустили из болнице, нисам стигла да се поздравим с њим, и то ми је баш тешко пало. Рекла сам себи да ћу то надомјестити једног дана. Јавили смо љекарима у Русији за нашу везу, били су срећни и честитали су нам", прича она.

Анђела каже да је њена и Антониова љубав подсјећа на филмску причу, те да је почела да пише роман.

"Имам једну збирку пјесама иза себе, а жељела бих да наша прича буде велико надахнуће људима који су изгубили вјеру и наду, али с друге стране морам да ставим акценат на веру, јер сам се молила да пронађем мужа који ће ме прихватити и вољети. Међу нама постоји велико разумијевање, пожртвованост, пажња. Морам да похвалим свог мужа, стварно је диван", казала је Анђела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

liječenje

болница

Љубав

вјенчање

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Ово обољење је најчешћи узрок срчаног и можданог удара

20

12

Лото резултати: Извучени бројеви у 25. колу

20

11

Момци из Бразила: Хитлерови насљедници

20

10

Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

20

00

Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner