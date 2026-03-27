Logo
Large banner

Милошу Ковићу забрањен улазак у Хрватску!

Аутор:

АТВ

27.03.2026

11:24

Коментари:

5
Милошу Ковићу забрањен улазак у Хрватску!

Гранична полиција Хрватске забранила је данас професору на Одјељењу за историју Филозофског факултета у Београду Милошу Ковићу улазак у ову земљу!

Како је за „Глас Српске“ потврдио Ковић, он је задржан 30 минута на граничном прелазу Батровци, када је покушао да из Србије уђе у Хрватску, и потом добио рјешење о забрани уласка.

Ковић је кренуо на промоцију књиге „Тесла – Србин сам“ аутора Бранислава Станковића, која је требало да се одржи данас, 27. марта, у просторијама ЈУ Гимназије Градишка са почетком у 11 часова. С обзиром на то да је професор Ковић требало да буде један од главних говорника промоција је отказана.

Забрана уласка у БиХ

Припадници Граничне полиције БиХ су 12. марта 2022. године на прелазу Вардиште Ковићу забранили улазак у БиХ уз образложење да "представља пријетњу по безбједност БиХ", а на основу рјешење које је донесено 28. Фебруара те године.

Забрана је стављена ван снаге годину касније.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Miloš Ković

zabrana ulaska

Хрватска

Коментари (5)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner