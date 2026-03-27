Милошу Ковићу забрањен улазак у Хрватску!

27.03.2026
Гранична полиција Хрватске забранила је данас професору на Одјељењу за историју Филозофског факултета у Београду Милошу Ковићу улазак у ову земљу!
Како је за „Глас Српске“ потврдио Ковић, он је задржан 30 минута на граничном прелазу Батровци, када је покушао да из Србије уђе у Хрватску, и потом добио рјешење о забрани уласка.
Ковић је кренуо на промоцију књиге „Тесла – Србин сам“ аутора Бранислава Станковића, која је требало да се одржи данас, 27. марта, у просторијама ЈУ Гимназије Градишка са почетком у 11 часова. С обзиром на то да је професор Ковић требало да буде један од главних говорника промоција је отказана.
Припадници Граничне полиције БиХ су 12. марта 2022. године на прелазу Вардиште Ковићу забранили улазак у БиХ уз образложење да "представља пријетњу по безбједност БиХ", а на основу рјешење које је донесено 28. Фебруара те године.
Забрана је стављена ван снаге годину касније.
