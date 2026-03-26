У Словенији хиљаде људи остало без струје

Аутор:АТВ
26.03.2026
21:37
Словенију је погодило невријеме праћено ударима вјетра од преко 100 километара на час, а усљед оштећених далековода хиљаде људи остало је без струје.
Комуналне и путне службе, ватрогасци и радници "Електропривреде" имали су више од 300 интервенција широм земље због олујног вјетра.
Неколико саобраћајница је затворено због стабала која су пала на коловоз, оштећено је неколико аутомобила, камиона и радних машина.
Словеначка управа за цивилну заштиту и спашавање упозорила је јутрос грађане да на сјеверу земље постоји опасност од олујних удара вјетра, падања дрвећа, откривања кровова, те поремећаје у снабдијевању електричном енергијом и водом.
Становницима је, између осталог, савјетовано да остану у затвореном простору, те да прате обавјештења надлежних служби, избјегавају близину далековода и подручја обрасла дрвећем.
Према подацима Словеначке агенције за животну средину, најјачи удари вјетра измјерени су на аеродрому Лесце у Горењској, гдје је вјетар достизао 103 километра на час.
За сутра је издато упозорење на ударе буре у Приморској од 100 километара на час, док у Бовцу, Толмину, у подножју Караванки и Камнишко-Савињских Алпа, те на ширем подручју Похорја појединачни удари вјетра могу достићи брзину од 140 километара на час.
