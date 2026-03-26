Исправљена неправда: Министарство плаћа више од милион долара Мајклу Флину

Аутор:АТВ
26.03.2026
21:05
Министарство правде постигло је споразум са Мајклом Флином, бившим савјетником за националну безбједност Доналда Трампа, који је тужио владу за милионе долара због, како је навео, погрешног кривичног гоњења.
У кратком судском поднеску, адвокати Флина и Министарства правде рекли су да су постигли споразум о одустајању од тужбе и да Флин добије "средства за поравнање".
Иако поднесак није садржао износ новца, нити је детаљније објаснио било које друге услове поравнања, особа упозната са материјом рекла је да ће Флин добити више од милион долара у споразуму.
Флин је тужио владу за 50 милиона долара, тврдећи да је ФБИ покушао да га ухвати у замку у раним данима Трампове администрације.
Оптужбе у Флиновој тужби проистекле су из кривичног поступка покренутог у децембру 2017. године - током Трампове прве године на власти, пише CNN.
"Они који су подстакли превару са Русијом и ураган "Унакрсна ватра" злоупотребили су своју моћ да обману амерички народ и окаљају углед предсједника Трампа и његових присталица", рекао је портпарол Министарства правде за CNN у саопштењу.
"Данашњи споразум, који је обезбиједило ово Министарство правде, важан је корак у исправљању те историјске неправде", рекао је портпарол.
"Ово Министарство правде ће наставити да тражи одговорност на свим нивоима за ово недјела. Такво коришћење савезне владе као оружја никада се не сме поновити"
Флин је у сриједу у саопштењу нагласио своју невиност, описујући федерално тужилаштво као "координисани напор да се гони невини човјек као дио шире кампање за поткопавање председника Трампа и његове администрације".
"Ниједна количина новца или формално ријешење не може избрисати бол изазван кривичним гоњењем које никада није требало да буде покренуто", рекао је, али је додао да нагодба "означава значајан корак ка исправљању дубоке неправде".
