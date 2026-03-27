Снијег и јак вјетар изазвали бројне проблеме, отказана и настава

Аутор:

АТВ

27.03.2026

08:25

Коментари:

0
Фото: screenshot / HAK

Снијег и јак вјетар изазвали су бројне проблеме у саобраћају у Хрватској, а у Загребу је у основним и средњим школама отказана настава.

Из Градске управе су навели да ће дјечији вртићи радити, али се препоручује да дјеца остану код своје куће.

Вјетар је у многим локалним заједницама обарао дрвећа на пут што је изазвало поремећаје у саобраћају, у Загребу и у јавном пријевозу, гдје један број трамвајских и аутобуских линија не саобраћа, преносе хрватски медији.

Код Психијатријске болнице у Загребу пало је стабло и не може јој се прићи, а екипе раде на рашчишћавању.

Пруга на дионици Врбовско – Моравице затворена је за саобраћај за возове због техничких потешкоћа на инфраструктури, као и на дионици Бјеловар - Клоштар.

Због снијега у Горском котару и Лици на снази су ограничења за камионе са приколицама.

Државни хидрометеоролошки завод издао је за данас црвени метеоаларм за загребачку и ријечку регију гдје се очекују удари вјетра до 90, односно 110 километара на час, као и за госпићку гдје се очекује и до 20 центиметара новог снијега, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Снијег

Хрватска

Загреб

padavine

