Снијег и јак вјетар изазвали бројне проблеме, отказана и настава

Аутор:АТВ
27.03.2026
08:25
Коментари:0
Снијег и јак вјетар изазвали су бројне проблеме у саобраћају у Хрватској, а у Загребу је у основним и средњим школама отказана настава.
Из Градске управе су навели да ће дјечији вртићи радити, али се препоручује да дјеца остану код своје куће.
Вјетар је у многим локалним заједницама обарао дрвећа на пут што је изазвало поремећаје у саобраћају, у Загребу и у јавном пријевозу, гдје један број трамвајских и аутобуских линија не саобраћа, преносе хрватски медији.
Код Психијатријске болнице у Загребу пало је стабло и не може јој се прићи, а екипе раде на рашчишћавању.
Пруга на дионици Врбовско – Моравице затворена је за саобраћај за возове због техничких потешкоћа на инфраструктури, као и на дионици Бјеловар - Клоштар.
Због снијега у Горском котару и Лици на снази су ограничења за камионе са приколицама.
Државни хидрометеоролошки завод издао је за данас црвени метеоаларм за загребачку и ријечку регију гдје се очекују удари вјетра до 90, односно 110 километара на час, као и за госпићку гдје се очекује и до 20 центиметара новог снијега, преноси Срна.
