Снијег не престаје падати: Ево какво је стање широм Српске

Аутор:АТВ
27.03.2026
07:15
Коментари:1
Републику Српску јутрос је захватило изразито погоршање временских прилика, уз облачно вријеме и обилне падавине у готово свим крајевима.
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода у 7 часова, у нижим предјелима пада киша, док у вишим пада сусњежица и снијег. У Крајини снијег пада и у низинама, што је довело до формирања мањег сњежног покривача и у градским срединама, укључујући и Бањалуку, гдје је измјерено 1 степен.
Најхладније је било у Кнежеву са -2 степена, док су температуре у већини других мјеста износиле од 0 до 5 степени Целзијусових.
Обилне падавине забиљежене су у протекла 24 часа, а највише кише пало је у Новом Граду (50,2 mm), Требињу (50,1 mm) и Бањалуци (46,0 mm), што је довело до појаве воде на коловозима и отежаног саобраћаја у појединим дијеловима.
Бања Лука
Сњежни покривач већ је формиран у више мјеста. Највише снијега има у Кнежеву (20 cm), Калиновику (15 cm) и Хан Пијеску (14 cm), док је у Бањалуци измјерено 3 cm.
Метеоролози упозоравају да ће се нестабилно вријеме наставити и током дана. Под утицајем снажног циклона који се задржава изнад Јадрана и западног Балкана, очекује се даље захлађење и нове обилне падавине.
На западу Српске падаће јак снијег у брдско-планинским предјелима, уз значајно повећање сњежног покривача, док ће се у нижим крајевима мијешати киша, сусњежица и снијег. На сјеверу и сјевероистоку, укључујући Посавину и Семберију, задржаће се киша.
До наредног јутра очекује се од 5 до 20 центиметара новог снијега, док би у брдско-планинским дијеловима Крајине могло пасти и до 70 центиметара.
У Бањалуци ће током дана бити облачно и хладније уз обилније падавине. Јутрос пада снијег, који ће током дана прелазити у кишу и сусњежицу, а у вечерњим часовима поново се очекује снијег. У граду ће се задржати мањи сњежни покривач, док се у вишим предјелима око града очекује и више од 30 центиметара снијега.
Надлежни апелују на возаче да буду опрезни због клизавих коловоза и смањене видљивости, као и на грађане да прате даља упозорења метеоролошких служби.
