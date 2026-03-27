Logo
Large banner

Снијег не престаје падати: Ево какво је стање широм Српске

Аутор:

АТВ

27.03.2026

07:15

Коментари:

1
Фото: АТВ

Републику Српску јутрос је захватило изразито погоршање временских прилика, уз облачно вријеме и обилне падавине у готово свим крајевима.

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода у 7 часова, у нижим предјелима пада киша, док у вишим пада сусњежица и снијег. У Крајини снијег пада и у низинама, што је довело до формирања мањег сњежног покривача и у градским срединама, укључујући и Бањалуку, гдје је измјерено 1 степен.

Најхладније у Кнежеву

Најхладније је било у Кнежеву са -2 степена, док су температуре у већини других мјеста износиле од 0 до 5 степени Целзијусових.

Обилне падавине забиљежене су у протекла 24 часа, а највише кише пало је у Новом Граду (50,2 mm), Требињу (50,1 mm) и Бањалуци (46,0 mm), што је довело до појаве воде на коловозима и отежаног саобраћаја у појединим дијеловима.

Снијег у Бањалуци

Сњежни покривач већ је формиран у више мјеста. Највише снијега има у Кнежеву (20 cm), Калиновику (15 cm) и Хан Пијеску (14 cm), док је у Бањалуци измјерено 3 cm.

Нестабилно вријеме и у току дана

Метеоролози упозоравају да ће се нестабилно вријеме наставити и током дана. Под утицајем снажног циклона који се задржава изнад Јадрана и западног Балкана, очекује се даље захлађење и нове обилне падавине.

На западу Српске падаће јак снијег у брдско-планинским предјелима, уз значајно повећање сњежног покривача, док ће се у нижим крајевима мијешати киша, сусњежица и снијег. На сјеверу и сјевероистоку, укључујући Посавину и Семберију, задржаће се киша.

До наредног јутра очекује се од 5 до 20 центиметара новог снијега, док би у брдско-планинским дијеловима Крајине могло пасти и до 70 центиметара.

У Бањалуци ће током дана бити облачно и хладније уз обилније падавине. Јутрос пада снијег, који ће током дана прелазити у кишу и сусњежицу, а у вечерњим часовима поново се очекује снијег. У граду ће се задржати мањи сњежни покривач, док се у вишим предјелима око града очекује и више од 30 центиметара снијега.

Надлежни апелују на возаче да буду опрезни због клизавих коловоза и смањене видљивости, као и на грађане да прате даља упозорења метеоролошких служби.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

snijeg na putu

Снијег Бањалука

Временска прогноза

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Снијег замео, нестало струје: У УСК обустављена настава

10

00

Агенција за аграрна плаћања Српске: Одобрено више од 12,7 милиона литара дизела

09

57

Пепић: Успјешна емисија обвезница носи снажну поруку повјерења инвеститора у Републику Српску

09

55

Снијег прави проблеме у Бањалуци: Пало дрво на аутомобиле

09

50

Снијег направио проблеме у Херцеговини: Више села без струје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner