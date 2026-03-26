Покољ Срба у Сијековцу леди крв у жилама: 34 године од монструозног злочина

Аутор:Биљана Стокић
26.03.2026
19:13
Коментари:0
Покољ Срба у Сијековцу леди крв у жилама. На кућном прагу, бака Миља, гледала је убиство своја три сина и супруга. Старица и данас занијеми од бола. Пред очима су јој слике монструозног злочина. Са собом ће их понијети у гроб. Миља је симбол страдања српске мајке. И зато јој је на 34-годишњицу уручено признање "Милунка Савић".
"Сине, ја сам своју дјецу погубила. Представља ми све, кад погледам у ово ја се добро осјетим", каже Миља Зечевић, мајка убијених Петра, Васе и Милана.
Највише ме прогони то страдали су ни за шта, зато што су носили српско име. У свом дворишту дошли су комшије са којим су расли и школовали се", рекла је Јелица Зечевић, супруга убијеног Милана Зечевића, Сијековац, Брод.
Све памти и Саша Милошевић. Тада је имао 10 година. Њему су убијени отац и двојица браће.
"Препознали смо ту неких комшија Хрвата и Муслимана. Видио сам убиство Јована Зечевића најстарији члан породице Зечевић. Њега је убио Земир Ковачевић, он је једини оптужен за ове злочине све. То сам видио лично убиство", рекао је Саша Милошевић, син и брат убијених Милошевића, Сијековац, Брод.
Миља је издржала надљудски бол. И то никада нећемо заборавити – порука је званичника Српске и Србије са огњишта једне од најстрадалнијих српских породица у новијој историји.
"Ми смо дошли у њену кућу да се поклонимо сенима њених најмилијих и да јој кажемо да ни Србија ни Српска њену жртву нису заборавили. Нека је слава свим страдалим Сијеквчанима", рекла је Милица Ђурђевић Стаменковски, министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања Србије.
Друштво
Крај рударења у Омарској: Радници протестују, судбина у рукама Суда
"Ово је било прије рата. Овдје се ово десило без да је почео рат. Ово су били цивили. Ови људи су изведени из куће, клани, мучени убијани. Једноставно, живимо у амбијенту и окружењу и све радити да до овога више никада не дође", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Био је то први масовни злочин који су починиле регуларне снаге хрватске војске и паравојне муслиманско-хрватске формације прије почетка рата. На 34. годишњицу у Сијековцу је служен парастос убијеним Србима. Положени су вијенци на спомен-крст испред храма свете великомученице Марине.
РАДАН ОСТОЈИЋ министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
"Имамо овдје чињенице ко је жртва, жртве су опет Срби и то Срби цивили невино пострадали од дјеце до стараца. Агресори су Хрвати и Муслимани и из овог овдје што се десило можемо да закључимо ко је крив за почетак рата", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
МИЛАН ЗЕЧЕВИЋ начелник општине Брод
"Кроз четири ратне године 244 су страдала борца из Брода, велики број цивила, била је велика масовна и неколико мањих гробница што свједочи тежину разарања коју је Брод поднио", рекао је Милан Зечевић, начелник општине Брод.
Српска православна црква је у Диптих Светих уврстила Новомученике зворничко-тузланске пострадале у Другом свјетском рату и посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату. Тиме су у календар Светих уврштени и невино пострадали Сијековчани.
Најмлађа жртва свирепог злочина имала је 17, а најстарија 72 године. У злочиначком походу запаљено је 15 кућа и црква. А наредних дана, у овом приградском бродском насељу, убијено је још 37 Срба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
7 ч1
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму