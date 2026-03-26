Крај рударења у Омарској: Радници протестују, судбина у рукама Суда

26.03.2026
Радници "Нове Љубије" штрајкују глађу. У Љубији су погони раније угашени, Дреновача продата, а посљедњи ударац управе друштва о повлачењу стројева и потпуној обустави производње јасан је сигнал радницима да је дошао крај рударења и у Омарској.
Кључни захтјев радника је хитно рјешавање тренутне ситуације кроз програм социјалног збрињавања и исплату стимулативних отпремнина.
"Данас смо дефинитивно у 15 часова ступили у протест глађу, сви радници "Нове Љубије" од 15 часова, придружују нам се све колеге од 20 часова вечерас како ко долази тако остаје до испуњења наших захтјева", рекао је Дарко Дошеновић, члан Управног одбора Синдиката "Нова Љубија" те додаје:
"Ја кад изађем сутра на улицу са 23 године стажа ја сам социјални случај без ичег".
"Очекивали смо да ће мало бити више фер према нама радницима који смо овдје градили и радили, трудили се да нешто створимо и сад смо доведени на неки свршен чин гдје ми не можемо ништа да добијемо од наше компаније тако ћемо рећи", рекла је Милена Ђурић, лаборант.
Док радници протестују судбина предузећа је у рукама Суда и предстечајне управнице која тренутно врши процјену имовине. На основу њеног стручног налаза о имовини и обавезама у наредном периоду очекује се одлука Основног суда о евентуалном покретању стечаја. За раднике, одлука је већ донесена.
Друштво
Протест радника у Приједору: Одбијају оброке "Нове Љубије"
"Ово је у ствари протест глађу управо зато што сам послодавац обуставио производњу, штрајк значи да радници обустављају производњу, међутим ми немамо шта обуставити зато што ово, стоји ми смо свјесни да је ово крај ове фирме, крај рударења", рекао је Дарио Антонић, предсједник Синдикалне организације "Нова Љубија".
Из управе "Нове Љубије" нису хтјели пред камере. У телефонском разговору Сузана Гашић нам је потврдила да ће плате радницима бити исплаћене 9. априла.
Ипак, радници поручују да обећана исплата без рјешавања питања отпремнине и програма социјалног збрињавања неће промијенити њихову одлуку, те да остају у протесту на својим радним мјестима до испуњења захтјева.
