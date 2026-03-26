Јанковић: Радови на путу Сарајево-Фоча трају дуже због непредвиђених околности

26.03.2026
11:56
Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић изјавио је данас да радови на мосту у Тухаљима на магистралном путу Сарајево-Фоча трају дуже јер је дошло до непредвиђених околности, те је урађено још неколико шипова како би мост био још безбједнији.
Јанковић је приликом посјете градилишту рекао да ће након завршетка шипова, сљедеће седмице почети санација горње конструкције моста, коловоза, пјешачке стазе, ограде.
"Очекујемо да ће све бити врло брзо пуштено у саобраћај. Молим грађане и све учеснике за разумијевање, ипак је битније да урадимо како треба, а не да журимо", изјавио је Јанковић новинарима.
Он је додао да су клизишта таква да је тешко предвидјети шта ће се дешавати на терену, али ће радове, заједно за Хидроелектраном "Бистрица", извести квалитетно.
Говорећи о финансијским трошковима, Јанковић је навео да ће све бити познато крајем наредне недјеље.
"Не знам колики је дио средстава за радове које изводе ХЕ `Бистрица`. Ми радимо процјену колики ће бити дио наших средстава, до краја наредне недјеље имаћемо финансијске елементе и биће познато", навео је Јанковић.
Небојша Простран, представник фирме која врши надзор радова, рекао је да је ово доста компликован захват, јер се мост помјерио, али да је то заустављено шиповима.
Он је навео да је било доста проблема прилико бушења шипова, да су они успорили радове, те да је остало да ураде још два.
Простран је навео да се радови одвијају како треба, мост се више не помјера, сада раде санацију преосталог дијела.
Према његовим ријечима, за око 25 дана до мјесец биће пуштена једна трака у саобраћај.
