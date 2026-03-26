Ускоро завршетак радова и пуштање у саобраћај пута Сарајево-Фоча

СРНА

26.03.2026

11:37

Коментари: 2

2
Пут Сарајево-Фоча
Фото: Срна

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, који је данас посјетио градилиште на мосту у Тухаљима на магистралном путу Сарајево-Фоча, рекао је да су радови на обезбјеђењу клизишта, на учвршћивању конструкције моста при крају и да очекује да ће за 20, 25 радних дана комплетан посао бити завршен и пуштен у саобраћај овај пут

"Радови су компликовани, видите и сами какво је клизиште овдје и какав је сам поступак који се овдје ради. Молим све који користе овај путни правац за још мало стрпљења, при крају смо, али ће посао бити одрађен како треба", рекао је Стевановић новинарима.

Он је навео да је остало да буду избетонирана још два шипа и додао да су рокови пробијени због тога што се током самог извођења појавила потреба за још неколико шипова да би се било сигурно да је заустављено клизање.

"Мјерења показују да се садашња конструкција моста не помјера нигдје. Очекујемо, уз озбиљну ажурност свих извођача, да ћемо негдје за 20, 25 радних дана завршити овај комплетан посао и пустити пут у саобраћај", рекао је Стевановић.

Он је додао да ће у понедјељак изаћи у јавност барем директор "Путева" са јасним динамичким планом кад ко шта ради.

"Очекујемо да овај пут предамо и Фочацима и свим грађанима који га користе на употребу", рекао је Стевановић, који је данас посјетио градилиште на мосту у Тухаљима заједно са вршиоцем дужности директора "Путева Републике Српске" Мирославом Јанковићем.

Zoran Stevanović

Република Српска

Коментари (2)
Више из рубрике

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Сијековац је мјесто монструозног злочина над српским цивилима

4 ч

5
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сарајево загорчава живот свима у БиХ

6 ч

1
Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

Република Српска

Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

6 ч

6
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

Република Српска

Цвијановић: Обрадовала нас Трампова изјава да неће учествовати у изградњи држава - нација

7 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

14

30

Битно о бошњачкој Декларацији о осуди исламофобије

14

29

Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

14

13

Ако мушкарац изговара ових осам реченица – бјежите од њега

13

56

Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета

