Ускоро завршетак радова и пуштање у саобраћај пута Сарајево-Фоча

26.03.2026
11:37
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, који је данас посјетио градилиште на мосту у Тухаљима на магистралном путу Сарајево-Фоча, рекао је да су радови на обезбјеђењу клизишта, на учвршћивању конструкције моста при крају и да очекује да ће за 20, 25 радних дана комплетан посао бити завршен и пуштен у саобраћај овај пут
"Радови су компликовани, видите и сами какво је клизиште овдје и какав је сам поступак који се овдје ради. Молим све који користе овај путни правац за још мало стрпљења, при крају смо, али ће посао бити одрађен како треба", рекао је Стевановић новинарима.
Он је навео да је остало да буду избетонирана још два шипа и додао да су рокови пробијени због тога што се током самог извођења појавила потреба за још неколико шипова да би се било сигурно да је заустављено клизање.
"Мјерења показују да се садашња конструкција моста не помјера нигдје. Очекујемо, уз озбиљну ажурност свих извођача, да ћемо негдје за 20, 25 радних дана завршити овај комплетан посао и пустити пут у саобраћај", рекао је Стевановић.
Он је додао да ће у понедјељак изаћи у јавност барем директор "Путева" са јасним динамичким планом кад ко шта ради.
"Очекујемо да овај пут предамо и Фочацима и свим грађанима који га користе на употребу", рекао је Стевановић, који је данас посјетио градилиште на мосту у Тухаљима заједно са вршиоцем дужности директора "Путева Републике Српске" Мирославом Јанковићем.
