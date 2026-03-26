Logo
Large banner

Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

АТВ

АТВ

26.03.2026

07:54

Коментари:

0
У Републици Српској чврсто подржавају Русију, њеног предсједника Владимира Путина и Специјалну војну операцију, изјавио је у интервјуу за РИА Новости лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Наша подршка је од самог почетка на страни предсједника Путина, његовог тима, Руске Федерације и руског народа. Специјална војна операција је од почетка добила подршку нашег народа… Те ствари живе у нама и наставиће да живе – ми и даље чврсто стојимо на позицији подршке предсједнику Путину и Русији у остваривању циљева СВО", истакао је Додик.

Такође је напоменуо да сматра својом дужношћу да присуствује Паради побједе у Москви.

"Разлог за одлазак је дужност патриоте и подршка борби против оних који желе да ревидирају историју и да путем медија унесу заблуде међу младе. За мене је увијек велика част да будем тамо на дан када је остварена велика побједа над фашизмом, у којој је руски народ дао највећи допринос", поручио је Додик, а преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Додик Путин

Русија

Милорад Додик

Владимир Путин

Руска војна операција 2026

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

54

Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

07

48

Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

07

48

У Српској рођено 15 беба

07

42

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

07

41

Хороскоп за четвртак: Ракови добијају позив од бивше љубави, Ваге траже равнотежу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner