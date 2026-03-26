Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

АТВ
26.03.2026
У Републици Српској чврсто подржавају Русију, њеног предсједника Владимира Путина и Специјалну војну операцију, изјавио је у интервјуу за РИА Новости лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Наша подршка је од самог почетка на страни предсједника Путина, његовог тима, Руске Федерације и руског народа. Специјална војна операција је од почетка добила подршку нашег народа… Те ствари живе у нама и наставиће да живе – ми и даље чврсто стојимо на позицији подршке предсједнику Путину и Русији у остваривању циљева СВО", истакао је Додик.
Такође је напоменуо да сматра својом дужношћу да присуствује Паради побједе у Москви.
"Разлог за одлазак је дужност патриоте и подршка борби против оних који желе да ревидирају историју и да путем медија унесу заблуде међу младе. За мене је увијек велика част да будем тамо на дан када је остварена велика побједа над фашизмом, у којој је руски народ дао највећи допринос", поручио је Додик, а преноси РТ Балкан.
Република Српска
26 мин0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
12 ч5
Република Српска
14 ч4
