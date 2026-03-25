Нова правила за угоститеље у Републици Српској

АТВ
25.03.2026
Развој сеоског туризма, јаснија правила за рад свадбених салона, али и строжи услови пословања, само су дио измјена које доноси нови закон.
Од категоризације објеката, преко евиденције пословања, до увођења јединствених стандарда, циљ је да се област угоститељства додатно уреди. За оне који већ раде у складу са прописима, нова правила, очекује се, не би требало да донесу додатне трошкове, већ равноправније услове на тржишту.
"Лакше је функционисати у сивој економији него бити регуларан, онда свако бјежи тамо гдје му је лакше па онда проналази закон, ми сада желимо, и став удружења је да олакшамо људима, да буде лакше онима који раде регуларно од оних који желе да остану у сивој економији", каже Горан Куртиновић, предсједник Удружења послодаваца угоститељства и туризма “Хорека“.
Увођење јединствених стандарда, могло би допринијети равноправнијем пословању и сузбијању нелојалне конкуренције.
Најважнија погодност, поручују из Привредне коморе Републике Српске, јесте Централни информациони систем, који је претходним измјенама закона већ предвиђен, а сада је усклађен и са Законом о заштити личних података.
"Сам Централни информациони систем представља један процес дигитализације, који је битан у свим аспектима пословања, па самим тим и угоститељству, са аспекта и евиденције апсолутно рада угоститељских субјеката, пружаоца услуга смјештаја и угоститељских услуга, али и са аспекта борбе са сивом економијом", рекла је Драгана Шобот, секретар Удружења туризма и угоститељства у Привредној комори Републике Српске.
Нацртом закона предвиђене су и новине када је ријеч о сеоским домаћинствима, која ће моћи да организују дегустационе просторе и пласирају сопствене производе. Такође, захваљујући Централном информационом систему, књиге гостију више се неће водити у писаном облику, поручују из Министарства трговине и туризма Републике Српске.
"Скупштина и одбори су одлучили да јавна расправа буде 60 дана, ми ћемо о овоме свему да разговарамо и са самим угоститељима на терену, обићемо читаву Републику Српску и надам се да ћемо доћи до најквалитетнијег рјешења, да приједлог закона буде у користи државе али и крајњих корисника", истиче Предраг Тешић, помоћник министра трговине и туризма.
Након јавне расправе, документ ће се поново наћи пред посланицима, а нова правила могла би значајно промијенити начин пословања у угоститељству.
