Додик: Сијековац - мјесто гдје је крв невиних Срба најавила пакао грађанског рата у БиХ

25.03.2026
17:08
Злочин над невиним Србима у Сијековцу није био инцидент, већ још једна смишљена крвава најава грађанског рата у БиХ који је одавно почео у муслиманским главама, са поруком српском народу да за њих нема мира ни сигурности у таквој БиХ, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Сијековац није само географска тачка на карти, већ рана која и данас крвари у колективном сјећању српског народа. То је мјесто гдје је у једном трагичном тренутку насилно заустављена младост, прекинута радост и разорена будућност оних који су само жељели да живе у миру на својим огњиштима.
Тог 26. марта 1992. године убијени су недужни српски цивили, млади и стари, људи који нису носили оружје, већ своја имена, презимена своје породице и вјеру да ће разум надвладати мржњу дојучерашњих комшија", рекао је Додик за Срну поводом 34 године од упада регуларних хрватских снага и паравојних муслиманско-хрватских јединица у српско село Сијековац и убиства мјештана.
Он је нагласио да постоје датуми који се не обиљежавају само вијенцима, већ тугом која се преноси с кољена на кољено, а 26. март је један од тих црних дана у Сијековцу, српском селу које и данас стоји као нијеми свједок страшне неправде и првог великог страдања нашег народа и прије почетка грађанског рата у БиХ, у чему се огледа још већа тежина овог злочина.
"Данас и заувијек памтићемо Зечевиће, Милошевиће, Радановиће, Трифуновиће и све друге породице чија је крв натопила посавску земљу, јер њихова жртва нас опомиње да мир нема цијену, али и да истина, ма колико дуго била потискивана, мора остати темељ нашег опстанка", нагласио је Додик.
Додик је рекао да су убиство српског свата и паљење српске заставе на сарајевској Башчаршији 1. марта 1992, те злочин над Србима у Сијековцу 26. марта 1992. године једне од најтежих и најболнијих рана српске савремене историје, и да су та два страшна злочина означила почетак рата и крвави распад БиХ.
"То су били тренуци када су тишину обичних, само наизглед мирних прољећних дана брутално прекинули јауци невиних Срба. У Сарајеву је убијен стари сват на свадбеном весељу, а у Сијековцу очеви, синови, браћа и то само зато што су били Срби. И док су породице оплакивале своје најмилије, свијет је ћутао, правио се слијеп и глув док су мучки убијани Срби само зато што су Срби", истакао је Додик.
Данас, када се присјећамо Сијековца, додао је предсједник Додик, не смијемо дозволити да жртве буду заборављене или релативизоване.
"Дугујемо им истину, сјећање и одлучност да се овакви злочини никада више не понове, јер народ који заборави своје жртве ризикује да му се историја понови. Зато нас Сијековац, Сарајево, Подриње, Козара, Јасеновац, Стари Брод, Херцеговина, обавезују на јединство, на чување Републике Српске и на борбу за правду која никада није задовољена. Наша је обавеза да памтимо, да говоримо истину и да не дозволимо да се такво зло више понови", истакао је Додик.
Он је указао да је скоро сваки дан у години датум када је проговорила српска бол, а утихнула људскост непријатеља, и зато нека је вјечна слава и хвала свим нашим страдалим сународницима које не заборављамо, јер заборав би био нови гријех према онима који су дали све за своју отаџбину Републику Српску.
Србија
Ивица Дачић открио детаље здравственог стања: "Лебдио сам између живота и смрти"
"Али, морамо да знамо да памтити не значи само набрајати имена страдали, већ чувати топлину њихових гласова, сјај у очима и снове које нису стигли да досањају. Наша је обавеза да њихова жртва не падне у заборав, јер док год их помињемо и док год се окупљамо, они живе кроз нас. Из тог бола мора произаћи снага да градимо своју Републику Српску у којој ниједна мајка и сестра више никада неће заплакати и носити црну мараму", поручио је Додик.
Хрватска војска и припадници ХОС-а, заједно са домаћим муслиманско-хрватским паравојним јединицама извршили су 26. марта 1992. године оружану акцију на српско цивилно становништво приградског насеља Сијековац код тадашњег Босанског Брода.
Том приликом убили су деветоро Срба чланова породице Зечевић, Милошевић, Трифуновић и Радановић. Најмлађа жртва имала је 17, а најстарија 72 године.
Агресор је запалио и уништио 15 кућа и православну цркву. За злочин у Сијековцу правоснажно је осуђено само једно лице, преноси Срна.
