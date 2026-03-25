Стевановић: Надлежне институције пасивне у рјешавању проблема превозника

Аутор:АТВ
25.03.2026
19:29
Коментари:4
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да су надлежне институтиције на нивоу БиХ пасивне и ћуте када је ријеч о рјешавању проблема домаћих превозника, као што ћуте о мјерама заштите домаће производње.
"Имам утисак да се они који би то требало да раде ни једног момента не осврћу на проблем превозника који је врло озбиљан и пријети да угрози функционисање много привредних субјеката у Републици Српској", рекао је Стевановић.
Указао је да свака блокада граничних прелаза повлачи застоје и прекиде у раду привредних субјеката који су везани за привреду западне Европе.
Стевановић је рекао да су се званичници Републике Српске одазвали данашњем састанку који је сазвао Конзорцијум "Логистика БиХ" како би помогли и дали подршку превозницима, те апеловали на надлежне да крену у рјешавање њиховог проблема.
БиХ
"Имамо утисак да надлежне институције ћуте, као што ћуте када су у питању мјере заштите домаће производње и као што ћуте о многим другим захтјевима наших привредника и грађана, у овом конкретном случају превозника", рекао је Стевановић за Срну поводом изјаве премијера ФБиХ Нермина Никшића да "ентитети не могу рјешавати међудржавна питања" као што је проблем превозника.
Он је навео да ће се одазвати позиву на сутрашњи састанак код министра комуникација и транспорта у Савјету министара Едина Форте, истичући да се на састанке увијек треба одазивати ако се очекују боља рјешења.
Конзорцијум "Логистика БиХ" сазвао је био за данас састанак са надлежним на ентитетском и нивоу БиХ како би разговарали о проблемима превозника с којима се сусрећу у Шенген зони.
Састанку на који је сазван на граничном прелазу Градишка одазвали су се премијер Републике Саво Минић и министар Стевановић, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч4
Република Српска
8 ч1
Република Српска
9 ч0
Република Српска
9 ч30
Најновије
Најчитаније
22
18
22
00
21
56
21
52
21
44
Тренутно на програму