Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији

Он је у видео-снимку објављеном на Фејсбуку нагласио да су глупи било какви покушаји да се докаже да Путин нема толику подршку у Русији.

- Молим вас, никада не потцјењујте ниво подршке коју руски предсједник Владимир Путин ужива међу руским народом - рекао је Фицо.

Он је напоменуо да би Словаци требали да знају да су лажни сви обмањујући наративи у Словачкој у вези са подршком Руса Путину.

- Понављам, у само неколико земаља свијета предсједник има толику подршку у свим сегментима друштва - укључујући политичку елиту - какву Путин има у Русији - истакао је Фицо.

Он је током састанка са студентима навео да Словачка, наравно, жели да одржи нормалне односе са Русијом, јер ће се рат у Украјини једног дана завршити.

Фицо се успротивио идеји да се "нова челична завјеса спушта на Европу".

- Наша дужност је да сарађујемо са свима који су вољни да раде са нама - закључио је Фицо.