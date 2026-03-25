Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији

25.03.2026
13:23
Премијер Словачке Роберт Фицо позвао је Запад да не потцјењује широко распрострањену популарност руског предсједника Владимира Путина у Русији.
Он је у видео-снимку објављеном на Фејсбуку нагласио да су глупи било какви покушаји да се докаже да Путин нема толику подршку у Русији.
- Молим вас, никада не потцјењујте ниво подршке коју руски предсједник Владимир Путин ужива међу руским народом - рекао је Фицо.
Он је напоменуо да би Словаци требали да знају да су лажни сви обмањујући наративи у Словачкој у вези са подршком Руса Путину.
- Понављам, у само неколико земаља свијета предсједник има толику подршку у свим сегментима друштва - укључујући политичку елиту - какву Путин има у Русији - истакао је Фицо.
Он је током састанка са студентима навео да Словачка, наравно, жели да одржи нормалне односе са Русијом, јер ће се рат у Украјини једног дана завршити.
Фицо се успротивио идеји да се "нова челична завјеса спушта на Европу".
- Наша дужност је да сарађујемо са свима који су вољни да раде са нама - закључио је Фицо.
