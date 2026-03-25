Ово је тренутак када су с обале испаљене ракете на носач авиона "УСС Абрахам Линколн", тврде да је погођен!

25.03.2026

13:09

Носач авиона Абрахам Линколн
Фото: Централна команда

Иранска новинска агенција ИРНА објавила је тренутак када су испаљени пројектили ка носачу авиона Ју-ес-ес Абрахам Линколн који је наводно погођен.

Служба за односе са јавношћу Војске Ирана саопштила је да су њихове крстареће ракете успјешно погодиле амерички носач авиона Ју-ес-ес Абрахам Линколн.

Према наводима из Техерана, ракете су лансиране са обале према мору и погодиле су циљ.

Коментари (0)
