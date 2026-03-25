Путин: Кијев покушава да размијени цивиле за војнике

25.03.2026

20:54

Путин: Кијев покушава да размијени цивиле за војнике
Фото: Танјуг/АП

Кијев покушава да размијени цивиле из Курске области за војнике, упркос чињеници да нису борци, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"На крају крајева, кијевске власти и даље држе неке цивиле који су насилно удаљени из Курске области и покушавају да их размијене за војнике. Они нису борци, тако да их није брига", рекао је Путин на састанку Предсједничког савјета за културу.

Руки лидер је додао да ће украјинске Оружане снаге користити сва расположиве методе.

Крајем априла прошле године, начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов обавијестио је предсједника Русије Владимира Путина да је завршена операција ослобађања Курске области од украјинских неонациста, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Путин је честитао свим војницима и командирима који су учествовали у операцији и захвалио на херојству.

Истражни комитет је извијестио том приликом да је најмање 167 цивила у Курској области погинуло од посљедица злочина кијевског режима од 2022. године, а 500 људи је повријеђено. Поводом ових и других кривичних дјела отворено је 736 кривичних предмета.

До сада је 46 украјинских војника већ осуђено на вишегодишње затворске казне. Суд разматра кривичне предмете против 92 лица, а против 58 оптужених је у току истрага.

